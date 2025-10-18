ЦОК КПП ОСНО 13.10 Мобильная
Взыскание дебиторской задолженности

Какие долги инспекции смогут взыскивать без обращения в суд

С 1 ноября 2025 года налоговые органы получат новые полномочия: теперь они смогут взыскивать долги с граждан во внесудебном порядке. Соответствующие изменения закреплены Федеральным законом от 31 июля 2025 года № 287-ФЗ. ФНС уже разъяснила, как именно будет работать этот механизм и в каких случаях он применяется.

Как работает внесудебное взыскание

Механизм строится по принципу уведомления и молчаливого согласия.

Налоговая инспекция направит налогоплательщику уведомление с требованием об уплате задолженности. Документ поступит через личный кабинет налогоплательщика, портал Госуслуг или заказным письмом по почте.

Если гражданин не согласен с суммой долга, он может в течение 30 дней подать возражение. В этом случае взыскание приостанавливается, а спор рассматривается уже в судебном порядке.
Если возражений нет и долг не погашен, инспекция вправе вынести решение о взыскании в одностороннем порядке.

Из чего будут взыскивать долг

Списания будут производиться в следующей последовательности:

  • с банковских счетов налогоплательщика;

  • с электронных денежных средств;

  • со счетов (вкладов) с драгметаллами;

  • с цифровых рублей, размещённых на счетах.

При этом взыскание не может превышать отрицательное сальдо ЕНС — единого налогового счёта гражданина.

По каким налогам возможен новый порядок

ФНС уточнила, что внесудебное взыскание будет применяться к долгам по тем налогам, которые:

  • гражданин исчисляет самостоятельно — например, НДФЛ, заявленный к уплате в декларации, или налог на профессиональный доход (НПД);

  • указаны в налоговом уведомлении, включая имущественные налоги — транспортный, земельный, налог на имущество;

  • начислены по итогам проверки, если инспекция выявила недоимку.

Когда взыскание невозможно без суда

Есть два случая, когда налоговая не сможет применять внесудебный порядок:

  1. Налогоплательщик не согласен с суммой начисления и направил в инспекцию заявление о перерасчёте.

  2. Гражданин подал жалобу или апелляционную жалобу на:

    • решение о привлечении (или об отказе в привлечении) к налоговой ответственности;

    • решение об отмене или отказе в предоставлении налогового вычета;

    • сообщение об отказе в перерасчёте исчисленной суммы налога.

Что это значит для налогоплательщиков

Возможность внесудебного взыскания ускорит процедуру погашения налоговых долгов, но одновременно повысит риск ошибок при начислении.
Теперь ответственность за своевременное отслеживание уведомлений в личном кабинете и на Госуслугах ложится на самих граждан. Пропустить письмо от ФНС — значит фактически согласиться с долгом и позволить налоговикам списать средства без суда.

Информации об авторе

