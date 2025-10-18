Какие долги инспекции смогут взыскивать без обращения в суд

Привет! Сейчас — горячая пора для бухгалтеров и владельцев бизнеса. Именно в это время решается, сколько денег останется у компании после сдачи деклараций. В нашем Telegram-канале «Коммерческая тайна» мы рассказываем, как лучше (и в рамках закона) оптимизировать НДС, избежать доначислений и ошибок в отчётности.
Как работает внесудебное взыскание
Механизм строится по принципу уведомления и молчаливого согласия.
Налоговая инспекция направит налогоплательщику уведомление с требованием об уплате задолженности. Документ поступит через личный кабинет налогоплательщика, портал Госуслуг или заказным письмом по почте.
Если гражданин не согласен с суммой долга, он может в течение 30 дней подать возражение. В этом случае взыскание приостанавливается, а спор рассматривается уже в судебном порядке.
Если возражений нет и долг не погашен, инспекция вправе вынести решение о взыскании в одностороннем порядке.
Из чего будут взыскивать долг
Списания будут производиться в следующей последовательности:
с банковских счетов налогоплательщика;
с электронных денежных средств;
со счетов (вкладов) с драгметаллами;
с цифровых рублей, размещённых на счетах.
При этом взыскание не может превышать отрицательное сальдо ЕНС — единого налогового счёта гражданина.
По каким налогам возможен новый порядок
ФНС уточнила, что внесудебное взыскание будет применяться к долгам по тем налогам, которые:
гражданин исчисляет самостоятельно — например, НДФЛ, заявленный к уплате в декларации, или налог на профессиональный доход (НПД);
указаны в налоговом уведомлении, включая имущественные налоги — транспортный, земельный, налог на имущество;
начислены по итогам проверки, если инспекция выявила недоимку.
Когда взыскание невозможно без суда
Есть два случая, когда налоговая не сможет применять внесудебный порядок:
Налогоплательщик не согласен с суммой начисления и направил в инспекцию заявление о перерасчёте.
Гражданин подал жалобу или апелляционную жалобу на:
решение о привлечении (или об отказе в привлечении) к налоговой ответственности;
решение об отмене или отказе в предоставлении налогового вычета;
сообщение об отказе в перерасчёте исчисленной суммы налога.
Что это значит для налогоплательщиков
Возможность внесудебного взыскания ускорит процедуру погашения налоговых долгов, но одновременно повысит риск ошибок при начислении.
Теперь ответственность за своевременное отслеживание уведомлений в личном кабинете и на Госуслугах ложится на самих граждан. Пропустить письмо от ФНС — значит фактически согласиться с долгом и позволить налоговикам списать средства без суда.
