Бизнес и «уход в тень»: почему это больше не работает

Рынок под контролем
Эта динамика напрямую связана со снижением незаконного обналичивания в банковском секторе. За полгода его объёмы упали на 19% — до 15,9 млрд рублей. Обнал по платёжным картам компаний и ИП сократился более чем вдвое, до 1,7 млрд. Через счета граждан — на 11%, до 14,2 млрд.
Теневой сектор не исчез, но стал гораздо теснее. Причина проста: банки теперь видят всё.
Роль платформы «Знай своего клиента»
По оценке ЦБ, тренд на снижение связан с внедрением платформы ЗСК. За три года работы банки ограничили операции более чем у 178 тысяч компаний и ИП с высоким уровнем риска. У 97,3% субъектов, зарегистрированных в системе, сегодня фиксируется низкий уровень риска — не потому что все стали «белыми», а потому что скрыться стало невозможно.
Почему «чёрная наличка» больше не спасает
Чтобы уйти в тень, нужна наличность. Не просто деньги, а «чёрные» — те, что выплачиваются вне официальной зарплаты. Но такая схема уже не работает. Если зарплата не проходит по отчётности, банк и ФНС зададут вопросы. На них придётся отвечать. Любая неубедительная версия — и счёт блокируют. Проверка? Её итог тот же — блокировка, только с другой стороны. Уйти в тень сегодня — значит попасть под прожектор.
История повторяется: страховые взносы для МСП
Мы уже проходили этот сценарий, когда отменили льготы по страховым взносам и тариф вырос с 14% до 30%. Тогда бизнесу было больно. В 2020-м ставку вновь снизили до 15%, чтобы дать передышку. Теперь, возможно, поднимут снова. Логика правительства проста: мера своё отработала, стимул сработал — можно возвращать прежние ставки.
Разные смыслы — один итог
Бизнес видит смысл в том, чтобы платить меньше. Государство — в том, чтобы льгота дала импульс, и, как только импульс исчерпан, правила меняются. Мы привыкли к дешёвой экономике — когда можно немного «ужаться» и всё равно остаться на плаву. Но этот период заканчивается. Дёшево уже не будет. Будет дорого. И, возможно, не сразу качественно. Хотя со временем, если выжить, качество всё-таки придёт.
