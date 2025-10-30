Бизнес и «уход в тень»: почему это больше не работает

Разные смыслы — один итог

Бизнес видит смысл в том, чтобы платить меньше. Государство — в том, чтобы льгота дала импульс, и, как только импульс исчерпан, правила меняются. Мы привыкли к дешёвой экономике — когда можно немного «ужаться» и всё равно остаться на плаву. Но этот период заканчивается. Дёшево уже не будет. Будет дорого. И, возможно, не сразу качественно. Хотя со временем, если выжить, качество всё-таки придёт.