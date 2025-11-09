С ноября 2025 — новые правила для сим-карт: как не остаться без связи

С 1 ноября в России вводится новая система контроля за мобильными номерами. Теперь на одного человека — не более 20 сим-карт, включая корпоративные. Операторы обязаны автоматически блокировать превышение, а передача сим-карты третьему лицу без переоформления договора запрещена.

Привет! Сейчас — горячая пора для бухгалтеров и владельцев бизнеса. Именно в это время решается, сколько денег останется у компании после сдачи деклараций. В нашем Telegram-канале «Коммерческая тайна» мы рассказываем, как лучше (и в рамках закона) оптимизировать НДС, избежать доначислений и ошибок в отчётности. Подписка — это доступ к информации, которая помогает сохранять деньги, а не отдавать их.

Официальная причина — борьба с «серыми» номерами, через которые действуют мошенники. Но по сути это — полный учёт, где каждая активная сим-карта должна иметь своего подтверждённого владельца.

Что нужно сделать прямо сейчас

1. Проверьте, сколько номеров оформлено на вас

Самый простой способ — зайти на “Госуслуги” → раздел “Сим-карты”, либо запросить данные у оператора. Для бизнеса важно проверить не только личные, но и корпоративные линии — они тоже входят в лимит.

2. Закройте неиспользуемые сим-карты

Если номер больше не используется — отключите его. Это можно сделать через “Госуслуги” или в салоне связи. Учтите: при наличии задолженности отключение произойдёт только после её погашения.

3. Переоформите «семейные» сим-карты

Если ваш номером пользуется супруг, ребёнок или сотрудник, а оформлен он на вас — он учитывается в ваш лимит. При превышении лимита оператор обязан заблокировать номер без предупреждения. Переоформление договора займёт несколько дней, поэтому не откладывайте — можно остаться без связи в самый неудобный момент.

Почему важно действовать заранее

Процедуры отключения, проверки и переоформления занимают время. Если отложить, можно буквально за один день оказаться в ситуации, когда привычный номер просто перестанет работать. Проверить и навести порядок сейчас — значит сохранить контроль над всей корпоративной и личной связью, пока система только запускается.