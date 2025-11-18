Как бизнесу пережить налоговые изменения 2026 года

Привет! Декларации сдали — но работа не закончилась. Сейчас у ФНС начинается вторая волна: сверки, требования, уточнения. Именно в этот момент у бизнеса и появляются самые неприятные счета. В «Коммерческой тайне» каждый день разбираем, как пройти этот период без потерь: где налоговая ищет ошибки, как защитить вычеты и что делать, если пришёл запрос. Подписывайтесь — это тот случай, когда информация реально экономит деньги.
1. Рост ставки НДС с 20 до 22%
Главное правило — закрыть максимум сделок до конца 2025 года. Все отгрузки и оплаты, проведённые в этом году, сохранят старую ставку. С 2026-го будьте готовы повысить цены, чтобы компенсировать дополнительные 2% налога. Иначе разница ляжет на вашу прибыль.
2. Новый лимит для НДС на УСН — 10 млн рублей
С 2026 года освободиться от уплаты НДС смогут только те, чей годовой доход не превышает 10 млн рублей. Если вы понимаете, что этот порог превысите, стоит рассмотреть переход на АУСН — автоматизированную упрощёнку. Там лимит по выручке остался прежним — до 60 млн рублей, и НДС не взимается вовсе. Но ставки выше — 8% и 20%, поэтому просчитайте нагрузку заранее.
3. Ограничения по УСН для регионов
Правительство утвердит перечень отраслей, для которых субъекты РФ смогут устанавливать льготные ставки. Если ваш бизнес не попадёт в этот список, налоговую нагрузку придётся пересматривать. Например, компании, платившие 1%, могут столкнуться с ростом ставки до 6%. Решение — заранее пересчитать бюджет на 2026 год и спрогнозировать влияние на финансовый результат.
4. Ужесточение условий патента
Порог дохода для применения патента снижается с 60 до 10 млн рублей. Если вы работаете на ПСН, успейте перейти на УСН или АУСН до 31 декабря 2025 года — позже сделать это будет нельзя. Не забудьте уведомить налоговую о смене режима и пересмотреть договоры, где указан патент как действующий режим исполнителя.
5. Повышение тарифа по страховым взносам
Отмена льготы 15% для части МСП резко увеличит нагрузку на фонд оплаты труда. Чтобы сохранить рентабельность, предпринимателям придётся пересматривать структуру расходов:
— оптимизировать ФОТ,
— передать отдельные функции (например, техподдержку или бухгалтерию) на аутсорсинг,
— пересмотреть премиальные схемы и графики выплат.
Итог
2026 год станет годом тотальной перестройки финансовых моделей. Пока одни готовятся «по факту», другие уже пересчитывают контракты, цены и ставки. Тот, кто сделает это вовремя, встретит реформу с устойчивыми цифрами, а не с налоговым шоком.
