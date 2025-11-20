Пять вопросов к налоговой реформе-2026

Привет! Декларации сдали — но работа не закончилась. Сейчас у ФНС начинается вторая волна: сверки, требования, уточнения. Именно в этот момент у бизнеса и появляются самые неприятные счета. В «Коммерческой тайне» каждый день разбираем, как пройти этот период без потерь: где налоговая ищет ошибки, как защитить вычеты и что делать, если пришёл запрос. Подписывайтесь — это тот случай, когда информация реально экономит деньги.

1) Сроки: слишком поздний старт для радикальных изменений

Законопроект внесён 29 сентября — слишком поздно для пакета, который меняет налогооблагаемую базу. В прошлом году про реформу-2025 заговорили уже в мае, и при том, что закон приняли 12 июля, у бизнеса было полгода, чтобы прожить шок и пересчитать жизнь: принять и простить, передоговориться по длящимся контрактам, перестроить финмодель, продумать ликвидации или сокращения, уйти в другую нишу. Сейчас этого времени просто нет.

2) Кому выгодно: монополизация розницы, перевозок и человекоёмких отраслей

Вектор очевиден: удушение малого бизнеса там, где ручной труд — львиная доля затрат, а выживаемость держится на льготах по налогам и сниженных взносах. У МСП нет «капитала нулевых»: ни приватизированной в девяностые вышки, ни дешёвого цеха, ни розницы, выдернутой силой. В результате розница, автогрузоперевозки и другие человекоёмкие сегменты выталкиваются к монополистам.

3) «Выравнивание условий»: за счёт кого выравнивают

Формально — про равные правила игры. Фактически — не через снижение нагрузки на средний бизнес, который и требовал равенства, а через рост расходов микро- и малого бизнеса. Именно об этом публично говорили на пленарном заседании (смотрите выступление Алексея Репика): выравнивание получилось не горизонтальным, а за счёт самых уязвимых.

4) Компенсаций нет, неналоговые обязанности растут

В проекте нет ни одной нормы, которая компенсировала бы бизнесу удорожание налогов. Неналоговые обязанности не сокращаются — их становится больше. Сколько их сегодня? Основных — 40, всего — более 120. И это помимо маркировки «всего, что шевелится», СОУТ, журналов микротравм, реестров, эквайринга, осмотров, бесконечных уведомлений (о начале, изменении, окончании), фискальных регистраторов, навигаторов, «Платонов», Пробирной палаты, лицензий, квот на молодёжь и инвалидов, воинского учёта, размещения вакансий на спецсайте, статистики ФТС, отчётности в МВД по иностранцам, отчётности в Минюст, маркировки рекламы. Если «налоги не растут», то изменение базы по факту увеличивает нагрузку. Где-то нужно поставить точку и выполнить поручение Президента — мораторий на изменения в налоговой сфере до 2030 года.

5) Руководитель, МРОТ и 140 000 ₽ в год: как жить, если деятельности нет