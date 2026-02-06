Камералку может проводить не ваша инспекция: с чем столкнется бизнес с 2026 года

С 1 января 2026 года в НК РФ закрепили экстерриториальный подход к камеральным проверкам: декларацию (расчет) может проверять не только инспекция по месту учета, но и любая другая ИФНС, которую ФНС уполномочит на проведение камералки. К чему это приведет — детально о плюсах и минусах в этой статье.

Ключевой юридический факт: это не "инициатива на уровне слухов", а норма п. 1 ст. 88 НК РФ в редакции Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ.

При этом ФНС публично говорила, что внедрение будет поэтапным, "частями" и по мере доработки ПО, то есть массового одномоментного перевода всех камералок на экстерриториальный режим ждать не стоит.

Как это будет выглядеть на практике

1) Появится "уполномоченный налоговый орган"

Камералка может проводиться:

либо инспекцией, куда вы сдаете декларацию,

либо "уполномоченным налоговым органом" (другая ИФНС, назначенная ФНС).

2) Компания должна получить уведомление

Если проверку ведет уполномоченная инспекция, налогоплательщику направляют уведомление не позднее 5 дней с даты получения информации о такой проверке. Каналы - заказное письмо или электронные каналы (ТКС/оператор ЭДО, ЛК налогоплательщика, Госуслуги).

3) Документы можно направлять в "свою" ИФНС или в "чужую"

НК РФ прямо дает право представлять документы, пояснения и сведения как в инспекцию по месту учета, так и в уполномоченную инспекцию, которая фактически проводит камералку.

Плюсы для компаний

1) Теоретически - быстрее и ровнее по срокам

Логика реформы - перераспределение нагрузки между инспекциями, когда перегруженные ИФНС разгружаются за счет других. Это повышает шанс, что камералки будут идти более "ритмично", без провалов по срокам из-за кадровой перегрузки в конкретном регионе. Такой смысл прямо описывается в профессиональных обзорах изменений.

2) Меньше зависимости от "локальной специфики"

Когда проверка не привязана к одной инспекции, снижается влияние региональной перегруженности и локальных практик. Это не гарантирует мягкости контроля, но может повысить предсказуемость процедур (уведомление, каналы связи, сроки, формальные требования - едины по НК РФ).

3) Удобство по коммуникации - есть выбор адресата

Право направлять документы и пояснения в "свою" ИФНС или в уполномоченную снижает риск, что вы "не туда отправили" и сорвали срок, если процесс внутри ФНС будет выстроен корректно.

Риски и минусы для компаний

1) Риск пропустить уведомление или требование из "чужой" ИФНС

Самый практический риск - организационный: запросы и уведомления могут приходить от инспекции, с которой у бухгалтерии раньше не было переписки. Если контроль входящих каналов (ТКС, ЛК, Госуслуги, почта) выстроен слабо - повышается вероятность пропустить срок ответа. А сроки по камеральным запросам и пояснениям обычно короткие.

2) Два адресата - больше шансов на путаницу в документообороте

Норма разрешает отвечать как через "свою" ИФНС, так и напрямую в уполномоченную. Формально это плюс, но на старте внедрения может давать хаос в маршрутизации: кто ведет переписку, куда отправили, кто "увидел" документы, кто назначил мероприятия. Здесь риск не юридический, а процессный - его нужно закрывать внутренним регламентом.

3) "Камералка как мини-выездная" - больше глубины проверки

Параллельно с экстерриториальностью усиливается общий тренд на более плотный камеральный контроль. В обзорах прямо отмечают, что камералки по эффекту сопоставимы с выездными по выявлению ошибок и схем, и что налоговый контроль в 2025-2026 усиливается. Это означает, что ожидать "облегчения" только потому, что проверяет другой регион, не стоит.

4) Переход будет поэтапным - значит, первое время возможны разрывы практики

ФНС заявляла, что переход будет постепенным по мере готовности ПО и по отдельным видам налогов. Для компаний это означает неоднородность: сегодня камералит "своя" ИФНС, завтра - уполномоченная, и правила внутренней коммуникации могут меняться.

Что сделать компании прямо сейчас: короткий практический алгоритм