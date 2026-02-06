Камералку может проводить не ваша инспекция: с чем столкнется бизнес с 2026 года
Ключевой юридический факт: это не "инициатива на уровне слухов", а норма п. 1 ст. 88 НК РФ в редакции Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ.
При этом ФНС публично говорила, что внедрение будет поэтапным, "частями" и по мере доработки ПО, то есть массового одномоментного перевода всех камералок на экстерриториальный режим ждать не стоит.
Как это будет выглядеть на практике
1) Появится "уполномоченный налоговый орган"
Камералка может проводиться:
либо инспекцией, куда вы сдаете декларацию,
либо "уполномоченным налоговым органом" (другая ИФНС, назначенная ФНС).
2) Компания должна получить уведомление
Если проверку ведет уполномоченная инспекция, налогоплательщику направляют уведомление не позднее 5 дней с даты получения информации о такой проверке. Каналы - заказное письмо или электронные каналы (ТКС/оператор ЭДО, ЛК налогоплательщика, Госуслуги).
3) Документы можно направлять в "свою" ИФНС или в "чужую"
НК РФ прямо дает право представлять документы, пояснения и сведения как в инспекцию по месту учета, так и в уполномоченную инспекцию, которая фактически проводит камералку.
Плюсы для компаний
1) Теоретически - быстрее и ровнее по срокам
Логика реформы - перераспределение нагрузки между инспекциями, когда перегруженные ИФНС разгружаются за счет других. Это повышает шанс, что камералки будут идти более "ритмично", без провалов по срокам из-за кадровой перегрузки в конкретном регионе. Такой смысл прямо описывается в профессиональных обзорах изменений.
2) Меньше зависимости от "локальной специфики"
Когда проверка не привязана к одной инспекции, снижается влияние региональной перегруженности и локальных практик. Это не гарантирует мягкости контроля, но может повысить предсказуемость процедур (уведомление, каналы связи, сроки, формальные требования - едины по НК РФ).
3) Удобство по коммуникации - есть выбор адресата
Право направлять документы и пояснения в "свою" ИФНС или в уполномоченную снижает риск, что вы "не туда отправили" и сорвали срок, если процесс внутри ФНС будет выстроен корректно.
Риски и минусы для компаний
1) Риск пропустить уведомление или требование из "чужой" ИФНС
Самый практический риск - организационный: запросы и уведомления могут приходить от инспекции, с которой у бухгалтерии раньше не было переписки. Если контроль входящих каналов (ТКС, ЛК, Госуслуги, почта) выстроен слабо - повышается вероятность пропустить срок ответа. А сроки по камеральным запросам и пояснениям обычно короткие.
2) Два адресата - больше шансов на путаницу в документообороте
Норма разрешает отвечать как через "свою" ИФНС, так и напрямую в уполномоченную. Формально это плюс, но на старте внедрения может давать хаос в маршрутизации: кто ведет переписку, куда отправили, кто "увидел" документы, кто назначил мероприятия. Здесь риск не юридический, а процессный - его нужно закрывать внутренним регламентом.
3) "Камералка как мини-выездная" - больше глубины проверки
Параллельно с экстерриториальностью усиливается общий тренд на более плотный камеральный контроль. В обзорах прямо отмечают, что камералки по эффекту сопоставимы с выездными по выявлению ошибок и схем, и что налоговый контроль в 2025-2026 усиливается. Это означает, что ожидать "облегчения" только потому, что проверяет другой регион, не стоит.
4) Переход будет поэтапным - значит, первое время возможны разрывы практики
ФНС заявляла, что переход будет постепенным по мере готовности ПО и по отдельным видам налогов. Для компаний это означает неоднородность: сегодня камералит "своя" ИФНС, завтра - уполномоченная, и правила внутренней коммуникации могут меняться.
Что сделать компании прямо сейчас: короткий практический алгоритм
Назначить ответственного за мониторинг входящих сообщений из ФНС по всем каналам (ТКС/ЭДО, ЛК, Госуслуги, почта), с ежедневной проверкой в периоды сдачи отчетности и НДС-камералок.
Ввести правило: любое уведомление о "уполномоченной инспекции" фиксируется отдельной карточкой (кто камералит, контакты, сроки, куда отвечаем).
Внутренне определить единый маршрут ответа: либо всегда через "свою" ИФНС, либо напрямую в уполномоченную - и документировать выбранный вариант, чтобы не дробить переписку.
На НДС - заранее усиливать первичку и сверки, потому что общий тренд камералок - к более жесткому сопоставлению данных и запросам.
