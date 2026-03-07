Чек-лист: что проверить в налоговой платежке в 2026 году
1. КБК
Проверять только по действующему справочнику ФНС:
https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/kbk/
не использовать старые шаблоны
обновлять КБК минимум раз в год
Любая неточность - и платёж не будет зачтён по нужному обязательству.
2. ОКТМО
Проверять через сервис ФНС:
https://www.nalog.gov.ru/rn77/service/oktmo/
Особенно важно перепроверять ОКТМО после смены адреса или реорганизации.
3. Налоговый период
Проверять корректность формата:
МС.01.2026
КВ.01.2026
ГД.00.2026
Ошибка в периоде означает, что платёж не будет зачтён.
4. Основание платежа
Чаще всего используется код:
ТП - текущий платёж.
Ошибки в основании часто блокируют корректный зачёт.
5. Назначение платежа
Формулировка должна быть понятной и конкретной:
какой налог и за какой период.
Пример:
«НДС за январь 2026, ТП».
Размытое назначение - дополнительный риск для корректного распределения платежа.
6. Банковские шаблоны и настройки в 1С
удалить старые шаблоны
создать новые с проверенными реквизитами
запретить ручное копирование прошлых платёжек
Старые шаблоны - один из самых частых источников ошибок.
В 2026 году корректность реквизитов - это уже не техническая формальность. Это условие зачёта налога. Ошибка в одной строке превращает оплаченный налог в недоимку с пенями.
Информации об авторе
