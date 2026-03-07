8280 НДС на УСН моб
Налогин Сергей
Реквизиты первички

Чек-лист: что проверить в налоговой платежке в 2026 году

В дополнение ко вчерашней статье.

1. КБК

Проверять только по действующему справочнику ФНС:
https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/kbk/

  • не использовать старые шаблоны

  • обновлять КБК минимум раз в год

Любая неточность - и платёж не будет зачтён по нужному обязательству.

2. ОКТМО

Проверять через сервис ФНС:
https://www.nalog.gov.ru/rn77/service/oktmo/

Особенно важно перепроверять ОКТМО после смены адреса или реорганизации.

3. Налоговый период

Проверять корректность формата:

  • МС.01.2026

  • КВ.01.2026

  • ГД.00.2026

Ошибка в периоде означает, что платёж не будет зачтён.

4. Основание платежа

Чаще всего используется код:
ТП - текущий платёж.

Ошибки в основании часто блокируют корректный зачёт.

5. Назначение платежа

Формулировка должна быть понятной и конкретной:
какой налог и за какой период.

Пример:
«НДС за январь 2026, ТП».

Размытое назначение - дополнительный риск для корректного распределения платежа.

6. Банковские шаблоны и настройки в 1С

  • удалить старые шаблоны

  • создать новые с проверенными реквизитами

  • запретить ручное копирование прошлых платёжек

Старые шаблоны - один из самых частых источников ошибок.

В 2026 году корректность реквизитов - это уже не техническая формальность. Это условие зачёта налога. Ошибка в одной строке превращает оплаченный налог в недоимку с пенями.

Налогин Сергей

Налогин Сергей

