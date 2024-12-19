Разделение бизнеса или дробление: где проходит граница

Если покупатель не может приобрести у вас товар с НДС, потому что в этом случае он не получит субсидию, это может быть деловой целью для разделения бизнеса. Это не тождественно дроблению. Однако в рассматриваемой ситуации ФНС усмотрела именно дробление.

По версии проверяющих, взаимозависимость участников группы позволила выстроить схему минимизации налога на прибыль и НДС. Часть доходов проверяемой компании выводилась из-под налогообложения по ОСН и относилась к доходам структуры, применяющей УСН.

Набор признаков, на которые указала инспекция

Основанием для выводов стали следующие обстоятельства:

Учредитель и руководитель обеих компаний - одно лицо. Совпадающие виды деятельности. Перераспределение покупателей дождевальных машин между обществами в зависимости от режима налогообложения, применяемого покупателями. Закупка техники у одного и того же иностранного поставщика. Приобретение идентичных товаров у одного поставщика. Один регион сбыта. Офисы в одном здании, в соседних помещениях. Один цех на двоих без разделения на зоны. Переход части сотрудников из одной компании в другую. Доверенности в банк на одних и тех же лиц. Информация о продукции размещена на одном сайте. Использование одинаковых номеров телефонов и адресов электронной почты. Обслуживание счетов в одном банке. Совпадение IP-адресов.

С позиции налогового органа - полный набор признаков дробления.

Позиция налогоплательщика

Компания заявила, что вторая структура создавалась для расширения регионов продаж. Это подтверждено протоколом допроса.

Дополнительно указывалось, что часть покупателей - сельхозпроизводители - приобретали оборудование в значительной степени за счет субсидий. Такие субсидии предоставляются товаропроизводителям по фактически произведенным и оплаченным затратам без НДС. При отсутствии возможности купить товар без НДС покупатель терял право на субсидию.

Аргументы сторон и оценка суда

ФНС указывала, что договоры займа между взаимозависимыми лицами носят сомнительный характер.

Суд отметил, что договоры возвратные, и это налоговым органом не оспаривается.

ФНС ссылалась на операции, вызывающие сомнения в части их целесообразности.

Суд подчеркнул отсутствие такого существенного признака дробления, как транзитные платежи.

ФНС считала негативным совпадение контрагентов.

Суд указал, что из общего объема поставщиков совпадение составляет лишь 17 процентов.

ФНС опиралась на показания свидетелей.

Суд отметил, что у свидетелей ограниченные служебные компетенции, а срок их работы не позволяет делать выводы на основе их показаний.

В споре столкнулись формальные признаки взаимосвязанности и заявленная деловая цель разделения бизнеса. В центре оценки оказались фактические обстоятельства и экономическая логика операций.