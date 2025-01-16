Сбои связи не освобождают бизнес от налоговых обязанностей

Перебои в работе интернета и мобильной связи формируют для бизнеса новый тип предпринимательских рисков. Однако действующее законодательство не предусматривает никаких послаблений на такие периоды.

Даже при нестабильной связи предприниматели обязаны соблюдать все установленные требования. Это касается как применения контрольно-кассовой техники, так и исполнения налоговых обязанностей. Об этом 11 марта сообщило РБК со ссылкой на юристов и налоговых консультантов.

Позиция ФНС: обязанность платить налоги не зависит от связи

В Федеральной налоговой службе подчеркнули: обязанность по уплате налогов не связана с работой кассового оборудования или наличием интернет-соединения.

Даже при отсутствии связи продавцы обязаны использовать кассовую технику и выдавать покупателям чеки.

Если выполнить это невозможно, продажи необходимо остановить.

Какие сферы страдают сильнее всего

Наиболее уязвимыми к сбоям связи оказываются отрасли, напрямую зависящие от интернета.

Сильнее всего отсутствие соединения влияет на:

онлайн-торговлю

курьерские службы

сервисные компании

При сбоях покупатели не могут оформить заказы на сайтах, а сотрудники компаний теряют возможность связаться с клиентами. Многие организации уже давно используют не только мессенджеры, но и IP-телефонию, поэтому проблемы со связью сразу отражаются на работе.

Какие проблемы возникают у бизнеса

По оценке экспертов, ограничения в работе интернета создают сразу несколько типов проблем.

Работа кассовой техники

При отсутствии интернет-соединения кассовые аппараты не могут передавать данные оператору фискальных данных и направлять электронный чек покупателю.

ФНС указала, что в такой ситуации предприниматели обязаны выдавать покупателям бумажный чек.

За его отсутствие предусмотрена административная ответственность:

штраф до 10 тысяч рублей

при неприменении кассы — не менее 30 тысяч рублей и выше

Прием платежей

Еще одна проблема возникает с платежами.

Без интернета прекращает работать эквайринг, что делает невозможным проведение безналичных расчетов.

Исполнение договорных обязательств

Отсутствие связи влияет и на выполнение договоров.

Когда компании не могут оперативно обмениваться данными, это приводит к нарушению сроков поставок товаров и оказания услуг.

Интернет-сбой рассматривается как предпринимательский риск

Все перечисленные последствия рассматриваются как предпринимательские риски бизнеса.

ФНС прямо указывает: сбои интернета не являются основанием для освобождения от налоговых обязанностей.

В подобных ситуациях бизнесу приходится фактически возвращаться к более ранним моделям работы — использовать проводной интернет, дублировать способы оплаты и фиксировать документы, подтверждающие технические проблемы.