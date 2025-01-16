Сбои связи не освобождают бизнес от налоговых обязанностей
Даже при нестабильной связи предприниматели обязаны соблюдать все установленные требования. Это касается как применения контрольно-кассовой техники, так и исполнения налоговых обязанностей. Об этом 11 марта сообщило РБК со ссылкой на юристов и налоговых консультантов.
Позиция ФНС: обязанность платить налоги не зависит от связи
В Федеральной налоговой службе подчеркнули: обязанность по уплате налогов не связана с работой кассового оборудования или наличием интернет-соединения.
Даже при отсутствии связи продавцы обязаны использовать кассовую технику и выдавать покупателям чеки.
Если выполнить это невозможно, продажи необходимо остановить.
Какие сферы страдают сильнее всего
Наиболее уязвимыми к сбоям связи оказываются отрасли, напрямую зависящие от интернета.
Сильнее всего отсутствие соединения влияет на:
онлайн-торговлю
курьерские службы
сервисные компании
При сбоях покупатели не могут оформить заказы на сайтах, а сотрудники компаний теряют возможность связаться с клиентами. Многие организации уже давно используют не только мессенджеры, но и IP-телефонию, поэтому проблемы со связью сразу отражаются на работе.
Какие проблемы возникают у бизнеса
По оценке экспертов, ограничения в работе интернета создают сразу несколько типов проблем.
Работа кассовой техники
При отсутствии интернет-соединения кассовые аппараты не могут передавать данные оператору фискальных данных и направлять электронный чек покупателю.
ФНС указала, что в такой ситуации предприниматели обязаны выдавать покупателям бумажный чек.
За его отсутствие предусмотрена административная ответственность:
штраф до 10 тысяч рублей
при неприменении кассы — не менее 30 тысяч рублей и выше
Прием платежей
Еще одна проблема возникает с платежами.
Без интернета прекращает работать эквайринг, что делает невозможным проведение безналичных расчетов.
Исполнение договорных обязательств
Отсутствие связи влияет и на выполнение договоров.
Когда компании не могут оперативно обмениваться данными, это приводит к нарушению сроков поставок товаров и оказания услуг.
Интернет-сбой рассматривается как предпринимательский риск
Все перечисленные последствия рассматриваются как предпринимательские риски бизнеса.
ФНС прямо указывает: сбои интернета не являются основанием для освобождения от налоговых обязанностей.
В подобных ситуациях бизнесу приходится фактически возвращаться к более ранним моделям работы — использовать проводной интернет, дублировать способы оплаты и фиксировать документы, подтверждающие технические проблемы.
