ФНС годами не видела дробления бизнеса, а потом нашла его. Суд признал такой подход незаконным

Если налоговый орган на протяжении многих лет проверял деятельность компании, не выявлял признаков дробления бизнеса, а затем при неизменных обстоятельствах изменил свою позицию, этого само по себе недостаточно для доначислений. К такому выводу пришли суды при рассмотрении очередного налогового спора.

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Что стало причиной конфликта

Налоговая инспекция провела проверку организации, занимающейся добычей и обработкой мрамора.

В ходе проверки инспекторы выявили несколько организаций, находившихся под контролем тех же взаимозависимых лиц - членов одной семьи. Посчитав такую структуру бизнеса схемой дробления, налоговый орган доначислил компании НДС, налог на прибыль и НДПИ.

Организация с выводами инспекции не согласилась и обратилась в суд.

Почему суды отказались признавать дробление

Все судебные инстанции - от первой до кассационной - признали доначисления незаконными. Такой вывод содержится в Постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 25.02.2026 № Ф09-4897/25 по делу № А76-26323/2023.

Суды указали, что организации, которые инспекция посчитала участниками схемы, несмотря на формальную взаимозависимость, на протяжении многих лет вели самостоятельную хозяйственную деятельность.

Каждая из них была зарегистрирована задолго до проверяемого периода, разрабатывала собственные участки месторождений на основании отдельных лицензий, имела собственных работников, технику и оборудование, самостоятельно вела бухгалтерский и налоговый учет, а также независимо распоряжалась полученными доходами.

Кроме того, суды установили, что единый непрерывный производственный процесс отсутствовал. Каждая организация самостоятельно выполняла свой объем работ по добыче и переработке, а отношения между компаниями строились на возмездной договорной основе.

Предыдущие проверки сыграли ключевую роль

Особое значение суды придали тому, что этот бизнес уже неоднократно проходил выездные налоговые проверки.

За периоды с 2007 по 2016 годы налоговые органы анализировали деятельность организаций, однако признаков дробления бизнеса тогда не выявляли и никаких доначислений по этому основанию не производили.

Почему позиция ФНС не устояла в суде

Суды подчеркнули, что при отсутствии изменений в фактических обстоятельствах бизнеса налоговый орган не вправе без достаточных оснований менять свою правовую оценку деятельности налогоплательщика.

По мнению судов, отсутствие претензий в предыдущие годы и последующее вменение дробления при тех же обстоятельствах нарушает принцип правовой определенности и принцип поддержания доверия к закону.

В такой ситуации налогоплательщик вправе рассчитывать на то, что сложившаяся модель ведения бизнеса, которая ранее неоднократно проверялась налоговым органом и не вызывала претензий, соответствует требованиям законодательства.

Основание: Постановление АС Уральского округа от 25.02.2026 № Ф09-4897/25 по делу № А76-26323/2023.