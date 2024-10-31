Про включение вознаграждения платежного агента в таможенную стоимость товаров

В условиях международных санкций усложнились международные платежи по внешнеторговым контрактам, и импортеры вынуждены привлекать платежных агентов (посредников). В результате стал актуальным вопрос, необходимо ли включать агентское вознаграждение в таможенную стоимость ввозимых товаров.

Таможенная стоимость ввозимых товаров - стоимость сделки с ними, то есть цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате (ЦФУ) за эти товары при их продаже для вывоза на таможенную территорию Союза и дополненная дополнительными начислениями (п. 1 ст. 39, ст. 40 ТК ЕАЭС).

Одним из таких начислений является вознаграждение посредникам (агентам), за исключением вознаграждения за закупку, уплачиваемого покупателем своему агенту (посреднику) за оказание по его представлению за пределами таможенной территории Союза услуг, связанных с покупкой ввозимых товаров (пп. 1а п. 1 ст. 40 ТК ЕАЭС).

Вопросы, касающиеся определения таможенной стоимости в случае их ввоза с использованием услуг агентов, также установлены в Положении о добавлении вознаграждения посредникам (агентам) и вознаграждения брокерам к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате за ввозимые товары, утв. Решением Коллегии ЕЭК от 15.07.2014 № 112.

Решение о включении либо невключении дополнительных начислений в структуру таможенной стоимости ввозимых товаров принимается на основании документов, отражающих сущность и содержание сделки на поставку товаров и анализа всех условий и обстоятельств, сопутствующих их продаже для вывоза на таможенную территорию Союза.

С учетом указанных положений позиция ФТС России относительно включения вознаграждения агенту в таможенную стоимость сводилась к тому, в чьих интересах (продавца или покупателя) действует агент.

Если по результатам изучения документов будет установлено, что агент действует в интересах импортера, то вознаграждение агенту включать в таможенную стоимость не нужно. Если в интересах продавца – включать вознаграждение в таможенную стоимость нужно.

В то же время ФТС России обратилась в Минфин России за соответствующими разъяснениями.

Согласно разъяснениям Минфина России (письмо от 01.11.2024 № 27-01-21/106988) данный вопрос должен рассматриваться через анализ необходимости включения таких расходов в состав цены, фактически уплаченной или подлежащей уплате за товары (ЦФУ).

Решение о включении расходов на вознаграждение платежному агенту в таможенную стоимость товаров в значительной степени зависит от того, входит ли договор с платежным агентом в совокупность договоров, на основании которых осуществлялся ввоз товаров в ЕАЭС:

если товары могут быть приобретены независимо от использования услуг платежного агента и со стороны продавца товаров отсутствуют требования по заключению договора с платежным агентом, то в таком случае отсутствуют основания для включения расходов на вознаграждение платежному агенту в состав ЦФУ (случай 1);

если товары, приобретаемые по внешнеэкономическому договору, не могут быть приобретены без договора с платежным агентом, который заключается исходя из требований продавца, то расходы на вознаграждение платежному агенту включаются в ЦФУ (случай 2).

Т.е. Минфин России фактически подтвердил позицию ФТС России.

О чем подумать?

При проведении таможенного контроля таможенным органом проводится анализ документов, отражающих сущность и содержание сделки в отношении ввозимых товаров, а также условия и обстоятельства, сопутствующие продаже товаров для их вывоза на таможенную территорию Союза.

Невключение агентского вознаграждения в таможенную стоимость товаров в ситуации, когда оно должно быть включено, может повлечь доначисление таможенных платежей и пеней, а также быть основанием для привлечения к административной ответственности по ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ по факту заявления недостоверных сведений о таможенной стоимости товаров, послужившее основанием для занижения размера подлежащих уплате таможенных платежей.

Санкция предусматривает наказание от 50% до 200% суммы неуплаченных таможенных платежей с конфискацией товаров, являющихся предметом правонарушения, или без таковой либо только конфискацию.

Субъектом административной ответственности по ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ является лицо, подавшее таможенную декларацию: декларант либо таможенный представитель.

Срок давности привлечения к административной ответственности – 2 года со дня регистрации декларации на товары, т.е. с момента совершения правонарушения.

Рассматривая случай 1, в письме Минфина России указано, что заключение договора с платежным агентом осуществляется по инициативе покупателей товаров в связи с трудностями, а в ряде ситуаций отсутствием возможности перечисления оплаты напрямую продавцу товаров.

В целях снижения риска предъявления претензий таможенных органов относительно невключения агентского вознаграждения в таможенную стоимость ввозимых товаров, такие положения могут быть прямо прописаны во внешнеторговом договоре либо дополнительном соглашении к нему, если заключение договора с платежным агентом осуществляется не по требованию продавца.