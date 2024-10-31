Материалы таможенной проверки можно копировать и фотографировать

С 14 ноября вступили в силу изменения в закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ о таможенном регулировании (п. 2 ст. 235, ст. 235.1), которые позволяют реализовать право на получение информации по результатам таможенной проверки путем выбора способа ее фиксации, включая фотографирование, изготовление выписок.

Исключение — сведения, составляющие государственную тайну, коммерческую, налоговую, банковскую тайну третьих лиц и иную охраняемую законом тайну (секреты), а также персональные данные физических лиц. Такие сведения могут быть представлены в виде заверенной таможенным органом выписки только в случае, если в них содержатся сведения о нарушении.

Таможня обязана предоставить возможность ознакомления с материалами проверки не позднее 5 рабочих дней со дня подачи лицом заявления в произвольной форме.

Важно: ознакомление представителя проверяемого лица с материалами таможенной проверки осуществляется на основании нотариально заверенной доверенности (ее копии), в которой должно быть непосредственно закреплено право представителя проверяемого лица на ознакомление с материалами таможенной проверки.

Что послужило основанием для изменений?

До указанных изменений компаниям было разрешено знакомиться с материалами проверки только визуально. Таможенные органы запрещали снимать копии, фотографировать либо делать выписки, ссылаясь на то, что п. 2 ст. 235 закона о таможенном регулировании прямо не разрешает осуществлять такие действия.

В судебной практике по указанному вопросу сложились противоположные подходы.

В одних случаях суды поддерживали таможенные органы и делали вывод об отсутствии в таможенном законодательстве правовых норм, устанавливающих право проверяемого лица на ознакомление с материалами таможенной проверки путем снятия с них копий, фотографирования, изготовления выписок, равно как и норм, обязывающих таможенный орган предоставлять лицу возможность ознакомления с материалами проверки путем совершения таких действий.

В других случаях суды исходили из того, что таможенное законодательство не содержит каких-либо ограничений в части способов ознакомления с материалами проверки, что, соответственно, означает наличие у таможенного органа обязанности обеспечить реализацию данного права.

Компания, которой таможня не позволила сделать копии нескольких томов проверки, обратилась в Конституционный Суд с жалобой, указав на то, что эта норма ограничивает проверяемое лицо в способах ознакомления с материалами таможенной проверки, что существенно затрудняет подачу письменных возражений на акт, составленный по результатам такой проверки, а равно обжалование в вышестоящий таможенный орган решения, принятого по ее результатам.

КС по результатам рассмотрения жалобы признал п. 2 ст. 235 закона о таможенном регулировании не соответствующим Конституции в той мере, в какой в системе действующего правового регулирования он не обеспечивает права проверяемого лица в ходе ознакомления с материалами проверки осуществлять из них выписки и (или) использовать технические средства, предназначенные для их копирования (фотографирования), — в части, в которой данные материалы не содержат государственной или иной охраняемой законом тайны (постановление КС от 28.04.2023 № 22-П).