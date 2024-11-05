Мифы про банкротство

Миф 1. Долги после банкротства перейдут на родственников?

Данной легендой зачастую пугают коллекторы граждан. Однако, родственники банкрота не отвечают по его финансовым обязательствам, и долги не переходят к детям. Родственники могут нести ответственность, если являются поручителями, созаемщиками или наследниками. Но отношение к долгам банкрота будет иметь супруг(-а) должника, если в совместной собственности имеется имущество и не был заключен брачный договор. В этом случае все имущество, нажитое в браке, за исключением единственного жилья будет реализовано с торгов. После продажи супругу вернут пропорциональную его доле часть денежных средств, вырученных от продажи такого имущества с торгов, а именно 50%, а доля должника попадет в конкурсную массу.

Миф 2. После банкротства 5 лет не выпустят заграницу?

Арбитражный суд вправе запретить гражданину выезд за пределы страны только на время процедуры банкротства. На практике такое ограничение применяется крайне редко и в том случае, если есть достаточные доказательства полагать, что должник хочет скрыться от ответственности или утаить имущество. Закон не предусматривает возможности применения запрета на выезд из страны после завершения процедуры банкротства. Наоборот, для должников процедура банкротства – это единственная возможность снять действующие запреты и выехать за границу, так как после признания гражданина банкротом приставы обязаны окончить исполнительные производства и снять ранее наложенные ограничения, в том числе запрет на выезд за границу (п. 4 ст. 69.1 ФЗ «Об исполнительном производстве).

Миф 3. После банкротства не возьмут на официальную работу?

Нормы трудового законодательства не предусматривают ограничений при трудоустройстве для граждан, в отношении которых проведена процедура банкротства. Кроме того ,процедура банкротства является личным делом гражданина и никак не задевает интересов работодателя, поэтому уволить сотрудника из-за наличия статуса банкрота не могут. Единственное исключение из этого правила - гражданин занимает руководящую должность, например является руководителем организации (генеральным директором, учредителем). После завершения процедуры банкротства устанавливается запрет на осуществление деятельности по руководству организацией, который действует в течение трёх лет.

Миф 4. После банкротства нельзя покупать и продавать имущество?

Закон не содержит норм, запрещающих гражданину распоряжаться имуществом после банкротства. Банкрот может покупать и продавать имущество, принимать в дар и дарить его, а также совершать любые иные сделки.

Миф 5. После банкротства невозможно взять кредит?

Все последствия банкротства прописаны в ФЗ №127 ст. 213.30 и запрета на получение кредитов среди них нет. Гражданину лишь необходимо сообщить кредитору о том, что он прошел процедуру банкротства. Что касается банков, то они в большинстве случаев не отказывают в кредитах после банкротства, и на это есть свои причины. Во-первых, банкроты никому и ничего не должны, у них отсутствует долговая нагрузка, а это значит, что платежи будут вносить своевременно. Во-вторых, в течение 5 лет после завершении процедуры реализации имущества они не могут повторно подать на банкротство.

Миф 6. При банкротстве заберут все имущество?