Под прицелом ФНС: как дробление бизнеса стало риском для продавцов на маркетплейсах

В рамках совместного проекта с Федеральной налоговой службой маркетплейсы начали массово рассылать уведомления продавцам о признаках дробления бизнеса. В письмах говорится о возможных рисках неуплаты или неполной уплаты налогов. Пока это только предупреждение, без проверок и финансовых санкций.
Продавцам предлагается в течение десяти рабочих дней представить письменные пояснения, обосновывающие отсутствие дробления бизнеса. Пояснения будут переданы налоговым органам. При этом маркетплейсы лишь рассылают уведомления, а список продавцов формируют налоговые органы.
Напомним, что под дроблением бизнеса понимается разделение единой предпринимательской деятельности между несколькими формально самостоятельными лицами (организациями или индивидуальными предпринимателями), контролируемыми одними и теми же лицами. Такое разделение направлено исключительно или преимущественно на занижение налогов за счет применения специальных налоговых режимов с нарушением допустимых пределов при исчислении налоговой базы или суммы налога.
Какие действия продавцов на маркетплейсах квалифицируются как дробление бизнеса
Анализ законодательства о налогах и сборах, писем ФНС России и судебной практики позволяет выделить признаки дробления бизнеса продавцами на маркетплейсах.
Ключевыми индикаторами того, что несколькими формально самостоятельными субъектами осуществляется организационно единая деятельность под управлением одних и тех же лиц, являются:
общность учредителей и руководителей организаций;
единая кадровая политика и общность работников;
ведение бухгалтерского учета одним и тем же лицом;
совпадение IP-адресов;
общий доступ к управлению денежными потоками;
регистрация по одному адресу;
общие контактные данные (телефоны, электронная почта);
общность контрагентов, представителей и материально-технической базы;
взаимное покрытие расходов участниками схемы;
формальный характер документооборота.
Эти признаки свидетельствуют о фактической координации деятельности, несмотря на формальное разделение.
К указанным признакам также относятся единый ассортимент товаров и одинаковый (либо схожий) дизайн карточек у разных продавцов. Это может свидетельствовать о том, что всеми бизнесами управляет одно и то же лицо, а разделение — лишь формальность.
Еще один признак дробления бизнеса — вовлечение членов семьи в торговлю на маркетплейсах с целью получения налоговой выгоды. Для этого на родственников регистрируются организации, либо они оформляются как индивидуальные предприниматели. При этом реальные предпринимательские функции указанные лица не выполняют. Налоговые органы могут проанализировать движение средств и установить, кто является бенефициаром данной схемы, а именно — кто распоряжается средствами. Подобные схемы регулярно выявляются налоговиками (см. «Налоговые органы взялись за дробление семейного бизнеса»).
Если предприниматель управляет несколькими личными кабинетами на маркетплейсе, налоговые инспекторы могут усмотреть в этом признак контроля над разными бизнесами одним лицом. Такой критерий часто применяется для выявления схем искусственного разделения бизнеса с целью снижения налоговой нагрузки.
Взаимодействие налоговых органов с маркетплейсами: новые риски для продавцов
В случае если продавец действительно раздробил бизнес, он вправе подать в налоговую инспекцию уточненные декларации. Если же дробление бизнеса не проводилось, необходимо представить пояснения с подтверждающими документами — либо через маркетплейс, либо напрямую в налоговый орган. Однако если продавец проигнорирует уведомление, юридические последствия для него наступят только после проведения налоговой проверки.
Взаимодействие налоговых органов с маркетплейсами с целью выявления продавцов, дробящих бизнес для сохранения права на применение упрощенной системы налогообложения (УСН), продолжится. Рассылка уведомлений о признаках дробления — лишь первый этап.
Налоговая служба с помощью маркетплейсов имеет возможность получать больше параметров для аналитики о деятельности продавцов, включая сведения о выручке, а также контролировать соблюдение лимитов по УСН при расчете НДС, что стало актуальным с 01.01.2025.
Можно предположить, что контроль за продавцами на маркетплейсах ужесточится. В ближайшее время стоит ожидать увеличения налоговых проверок и доначислений. Поэтому тем, кто дробил бизнес для оптимизации налогов, следует отказаться от незаконных схем.
Автор
Александр Кирпиков
руководитель центра Кирпиков и партнеры
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