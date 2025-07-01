Под прицелом ФНС: как дробление бизнеса стало риском для продавцов на маркетплейсах

В рамках совместного проекта с Федеральной налоговой службой маркетплейсы начали массово рассылать уведомления продавцам о признаках дробления бизнеса. В письмах говорится о возможных рисках неуплаты или неполной уплаты налогов. Пока это только предупреждение, без проверок и финансовых санкций.

Продавцам предлагается в течение десяти рабочих дней представить письменные пояснения, обосновывающие отсутствие дробления бизнеса. Пояснения будут переданы налоговым органам. При этом маркетплейсы лишь рассылают уведомления, а список продавцов формируют налоговые органы.

Напомним, что под дроблением бизнеса понимается разделение единой предпринимательской деятельности между несколькими формально самостоятельными лицами (организациями или индивидуальными предпринимателями), контролируемыми одними и теми же лицами. Такое разделение направлено исключительно или преимущественно на занижение налогов за счет применения специальных налоговых режимов с нарушением допустимых пределов при исчислении налоговой базы или суммы налога.