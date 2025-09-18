Ответственность за нарушение новых требований для отелей: что нужно знать?

С 1 сентября все объекты, предоставляющие услуги временного проживания, подлежат включению в Единый реестр классифицированных средств размещения. Это требование установлено Постановлением Правительства РФ от 27.12.2024 № 1951.

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», средство размещения — это имущественный комплекс, включающий в себя здание (или его часть), строение, сооружение, помещение, участок земли, оборудование и иное имущество, используемый для временного размещения и обеспечения временного проживания физических лиц.

Согласно этому закону, под гостиницей понимается тип средства размещения, в котором предоставляются гостиничные услуги и который соответствует требованиям, установленным положением о классификации средств размещения.

В реестр должны войти: гостиницы, в том числе городские, загородные, курортные, мотели, апарт-отели, хостелы, санатории, базы отдыха, кемпинги и прочие. К средствам размещения не относятся жилые помещения, за исключением случаев, предусмотренных другими федеральными законами.

Ответственность за оказание гостиничных услуг без включения в реестр средств размещения

Гостиницы, имеющие свидетельство о классификации, обязаны были пройти до 01.09.2025 оценку соответствия требованиям к своему типу средства размещения и включить эти сведения в реестр классифицированных объектов.

Если в реестре отсутствуют сведения о проведении такой оценки, действие классификации приостанавливается до их внесения. На этот период гостиница лишена права заключать новые договоры на оказание услуг.

При этом размещать информацию о предоставлении гостиничных услуг (в том числе в интернете) вправе только гостиницы, внесенные в реестр. Это требование распространяется также на агрегаторы информации об услугах, сервисы размещения объявлений и социальные сети.

За нарушение требований законодательства в сфере услуг средств размещения предусмотрена ответственность.

Статьей 14.39 КоАП РФ установлена следующая ответственность за нарушение требований законодательства об оказании услуг средствами размещения:

Предоставление услуг средствами размещения, не включенными в реестр классифицированных объектов, либо средствами размещения, классификация которых прекращена, — влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 50 000 до 70 000 рублей; на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — от 300 000 до 400 000 рублей.

То же деяние, совершенное повторно, либо невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего региональный государственный контроль (надзор) в сфере туристской индустрии, — влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 70 000 до 100 000 рублей; на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — в размере от 1/40 до 1/25 совокупного размера выручки от реализации всех товаров (работ, услуг) за календарный год, предшествующий году выявления правонарушения, либо за соответствующую часть текущего календарного года (если правонарушитель не осуществлял деятельность в предшествующем году). При этом штраф не может составлять менее 500 000 рублей.

Чем грозит несоответствие рекламы и данных единого реестра средств размещения

Использование в рекламе или в названии средства размещения типа (категории), не соответствующего данным, указанным в реестре классифицированных средств размещения, влечет вынесение предупреждения или наложение штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — от 100 000 до 150 000 рублей.

Повторное совершение указанного правонарушения либо невыполнение в установленный срок предписания органа контроля об устранении нарушения влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 40 000 до 60 000 рублей; на ИП и юрлиц — от 200 000 до 350 000 рублей.

Размещение владельцем средства размещения информации об услугах (в том числе в сети «Интернет») без указания идентификационного номера из реестра классифицированных средств размещения либо без ссылки на запись в указанном реестре влечет вынесение предупреждения или наложение штрафа на должностных лиц в размере от 10 000 до 30 000 рублей; на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей.

Повторное совершение данного правонарушения либо невыполнение в установленный срок предписания органа контроля об устранении нарушения влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 30 000 до 50 000 рублей; на ИП и юрлиц — от 50 000 до 100 000 рублей.

Создание реестра направлено на защиту прав туристов и повышение качества услуг. Это обеспечит более осознанный выбор отелей, а агрегаторы и соцсети не смогут рекламировать объекты, не включенные в реестр.

Автор

Александр Кирпиков

руководитель центра Кирпиков и партнеры

Telegram-канал https://t.me/kirpikovru