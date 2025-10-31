Искусственный интеллект против правообладателей: начало большой битвы за контент

Популярность ИИ-помощников создает риски сокращения доходов правообладателей

Спор Google с Penske Media наглядно демонстрирует риски, с которыми может столкнуться «Алиса» от Яндекса по мере развития ее ИИ-платформы. Суть претензий к сервису Google AI Overviews заключается в том, что искусственный интеллект «съедает» трафик, напрямую отвечая на запросы пользователей. Система извлекает и пересказывает ключевую информацию из статей, например, Rolling Stone, в результате чего пользователь получает ответ прямо в поисковой выдаче, не переходя на сайт издателя.

Эту проблему можно проиллюстрировать на примере «Алисы». Допустим, пользователь спрашивает: «Что пишут в Rolling Stone о новом альбоме Тейлор Свифт?». Вместо того чтобы дать ссылку, ИИ-помощник может проанализировать несколько статей и сгенерировать развернутый ответ-конспект, цитируя основные выводы и факты. В итоге пользователь получает ответ, а издатель теряет потенциальный доход от рекламы.

Доминирование поисковых систем ставит издателей в уязвимое положение, что ярко демонстрирует иск Penske Media. Издатели вынуждены подстраиваться под алгоритмы Google, поскольку ее поисковая система является для них основным источником трафика.

Аналогичная ситуация складывается в России, где ключевым игроком на рынке интернет-поиска и цифровых помощников выступает «Яндекс». Его нейросеть «Алиса», интегрированная в умные колонки и приложения, становится «точкой входа» в интернет для миллионов пользователей. Российские издатели также сильно зависят от трафика из поиска «Яндекса». Если «Алиса» будет агрегировать и пересказывать их контент, они окажутся в той же уязвимой позиции, что и их зарубежные коллеги.

Иск медиахолдинга к Google основан на обвинении в нарушении авторских прав и антимонопольного законодательства. Penske Media утверждает, что корпорация использует защищенный авторским правом контент для создания своего коммерческого продукта (AI Overviews) без разрешения правообладателя и выплаты компенсации. Эти действия также рассматриваются как злоупотребление доминирующим положением.

Российские правообладатели могут предъявить схожие претензии. Они вправе заявить, что использование их текстов для генерации ответов «Алисы» нарушает исключительное право на произведение (ст. 1270 ГК РФ), в частности, право на доведение до всеобщего сведения и переработку. Если доля «Яндекса» на рынке будет признана доминирующей, его действия могут быть квалифицированы как нарушение антимонопольного законодательства.