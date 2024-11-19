2024й - год триумфа акций США. Сколько это еще сможет продолжаться?

Для многих инвесторов понятие зарубежных валютных инвестиций стало синонимом вложения в акции США. И действительно, они опережают другие развитые страны вот уже 16 лет. Мало кто помнит, когда было иначе. Но что если мы посмотрим шире и поймем, что так бывает далеко не всегда?

Доходность индекса S&P 500 на настоящий момент занимает первое место среди результатов за год в 21 веке:

Для многих инвесторов понятие зарубежных валютных инвестиций стало синонимом вложения в акции США. И действительно, они опережают другие развитые страны вот уже 16 лет. Мало кто помнит, когда было иначе. На графике ниже показано отношение акций США к другим развитым:

То же самом происходит и относительно развивающихся стран. Однако, если мы посмотрим график за более длительный срок, то увидим, что такое в истории уже бывало, и эти относительные движения цикличны:

Текущее значение как раз достигло минимума 1999 года, после которого цикл развернулся. Конечно, это совсем не обязательно произойдет сейчас в той же точке, однако... Доля кеша в фонде Баффета достигла невиданных почти 30% от всех активов:

Есть, о чем подумать при составлении зарубежного портфеля.