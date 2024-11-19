Простые варианты валютных вложений без санкционного риска на МосБирже

Официальный курс доллара на прошлой неделе поднимался до 109.5 рублей. Глядя на такие колебания, хорошо понимаешь, почему даже в российском портфеле должна быть валютная часть. Однако зарубежные валютные инструменты на МосБирже более не доступны, и из оставшихся нужно внимательно выбирать те, которые не попадут под новые заморозки.

Сейчас на МосБирже появилось 10 фондов, которые дают возможность диверсифицированных вложений без санкционного риска. Давайте посмотрим, во что можно через них инвестировать.