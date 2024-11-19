Простые варианты валютных вложений без санкционного риска на МосБирже

Официальный курс доллара на прошлой неделе поднимался до 109.5 рублей. Глядя на такие колебания, хорошо понимаешь, почему даже в российском портфеле должна быть валютная часть. Однако зарубежные валютные инструменты на МосБирже более не доступны, и из оставшихся нужно внимательно выбирать те, которые не попадут под новые заморозки.
Сейчас на МосБирже появилось 10 фондов, которые дают возможность диверсифицированных вложений без санкционного риска. Давайте посмотрим, во что можно через них инвестировать.
1. Замещающие облигации
Это те бумаги, которые ранее были валютными, в основном долларовыми облигациями, а потом были обменяны (замещены) на российские рублевые, но с привязкой к курсу валюты.
Купоны получаются по сути долларовыми, но цена может колебаться на десятки процентов в зависимости от происходящего на российском рынке. Если покупать их через фонд, то не нужно выбирать вручную, повышается надежность и диверсификация.
2. Юаневые облигации
Эти бумаги, наоборот, были выпущены недавно, их количество пока невелико, но постепенно растет. Выплаты и погашению происходит в юанях, цена тоже может быть волатильна.
При покупке через качественный фонд мы получаем лучшую диверсификацию, плюс новые облигации будут добавляться в него автоматически.
3. Денежный рынок в юанях
Это самый спокойный способ вложения в валюте, где просадки составляют разве что доли процента. Эти инструменты ведут себя не так стабильно, как денежный рынок в рублях. Скорость роста (доходность) меняется в зависимости от ставок на денежном рынке, изредка бывают просадки, но совсем небольшие.
Если вам нужна надежная валютная часть, то, пожалуй, это лучший вариант. Фонды денежного рынка в юанях стали активно набирать популярность.
Мой проект ГлавИнвест - это разбор стратегий и инструментов пассивного инвестирования на биржах России, Казахстана и США. На этой неделе разбираем способы инвестирования в валютные облигации.
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