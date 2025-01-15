Как инвестировать за рубежом, но не брать на себя санкционные риски американской и европейской инфраструктуры

Многие из моих клиентов хотят инвестировать за рубежом. По разным причинам. Кто-то не готов концентрировать риски только на одной стране. А кому-то важно, чтобы за границей были деньги, которые работают, но в случае чего ими можно было бы без проблем воспользоваться. Некоторые из моих клиентов не хотят инвестировать за рубежом. И причина этого в 90% случаев — страх новых санкций США и Европы.
Я хорошо понимаю, и эти стремления, и эти опасения. С одной стороны, глобальный портфель, в который входят разные страны и валюты, гораздо более стабилен и надежен. С другой стороны, получить новую заморозку никто не хочет. Поэтому для распределения своих инвестиций я создал систему «Три столпа».
Три столпа
Идея очень простая. На самом верхнем стратегическом уровне, до составления портфелей и выбора инструментов, мы распределяем свой капитал на три части:
Инвестиции внутри России с использованием местных инструментов, на которые не могут наложить санкции.
Инвестирование на американских биржах через зарубежных брокеров. Здесь нам доступно широкое разнообразие ETF с самыми низкими комиссиями, из которых можно собрать красивые международные портфели.
Инвестирование за рубежом на биржах дружественных стран через местных брокеров с минимальным риском санкций. Самое близкое и простое — это Казахстан. Более развитый рынок — это ОАЭ.
Инвестирование в Казахстане
В Казахстане мы можем покупать местные акции в тенге, есть некоторое количество фондов на эти акции. К сожалению, рынок облигаций развит очень слабо. Они есть, но ликвидность почти отсутствует. То же касается и местных фондов на зарубежные акции — у них очень большие спреды, маленький размер активов, и почти отсутствуют торги. По сути, нормально инвестировать можно только в сам рынок Казахстана.
Инвестирование в ОАЭ
Объединённые Арабские Эмираты — крупный дружественный финансовый хаб. Там есть целых три достаточно развитые биржи. Имея только российские документы, мы можем открыть брокерский счет и приобретать ETF на акции разных стран. Можно инвестировать как в ОАЭ или Саудовскую Аравию, так и в США, Китай, европейские и другие страны. Всё это через местные инструменты на местной бирже через местного брокера.
Это дает возможность составить международный портфель без использования американской и европейской инфраструктуры. И если дойдет до того, что россиянам запретят работать с американскими брокерами, запретят совершать сделки на биржах США, то просто другой зарубежный брокер вам уже не поможет, а эта система продолжит работать.
Как начать инвестировать в ОАЭ
Если с рынком Казахстана знакомы уже многие инвесторы, то выход на биржи ОАЭ — эксклюзивный комплекс знаний и опыта, которым я буду впервые подробно делиться.
Мой проект ГлавИнвест - это разбор стратегий и инструментов пассивного инвестирования на биржах России, Казахстана и США. На этой неделе разбираем возможности инвестирования в ОАЭ.
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Комментарии5
Филипп, добрый день! Ваш текст не опубликовался, залейте, пожалуйста. его еще раз
Вижу, что текст обрезался, но редактировать система мне не дает
Открыла вам редактирование, но залила весь текст. который у вас был на vc
Ну вот. И какже? )
Нашла ваш текст на другом ресурсе, залила к нам.