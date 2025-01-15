Филипп Астраханцев

Как инвестировать за рубежом, но не брать на себя санкционные риски американской и европейской инфраструктуры

С одной стороны, глобальный портфель, в который входят разные страны и валюты, гораздо более стабилен и надежен. С другой стороны, получить новую заморозку никто не хочет. Поэтому для распределения своих инвестиций я создал систему «Три столпа».

Многие из моих клиентов хотят инвестировать за рубежом. По разным причинам. Кто-то не готов концентрировать риски только на одной стране. А кому-то важно, чтобы за границей были деньги, которые работают, но в случае чего ими можно было бы без проблем воспользоваться. Некоторые из моих клиентов не хотят инвестировать за рубежом. И причина этого в 90% случаев — страх новых санкций США и Европы.

Я хорошо понимаю, и эти стремления, и эти опасения. С одной стороны, глобальный портфель, в который входят разные страны и валюты, гораздо более стабилен и надежен. С другой стороны, получить новую заморозку никто не хочет. Поэтому для распределения своих инвестиций я создал систему «Три столпа».

Три столпа

Идея очень простая. На самом верхнем стратегическом уровне, до составления портфелей и выбора инструментов, мы распределяем свой капитал на три части:

  • Инвестиции внутри России с использованием местных инструментов, на которые не могут наложить санкции.

  • Инвестирование на американских биржах через зарубежных брокеров. Здесь нам доступно широкое разнообразие ETF с самыми низкими комиссиями, из которых можно собрать красивые международные портфели.

  • Инвестирование за рубежом на биржах дружественных стран через местных брокеров с минимальным риском санкций. Самое близкое и простое — это Казахстан. Более развитый рынок — это ОАЭ.

Инвестирование в Казахстане

В Казахстане мы можем покупать местные акции в тенге, есть некоторое количество фондов на эти акции. К сожалению, рынок облигаций развит очень слабо. Они есть, но ликвидность почти отсутствует. То же касается и местных фондов на зарубежные акции — у них очень большие спреды, маленький размер активов, и почти отсутствуют торги. По сути, нормально инвестировать можно только в сам рынок Казахстана.

Инвестирование в ОАЭ

Объединённые Арабские Эмираты — крупный дружественный финансовый хаб. Там есть целых три достаточно развитые биржи. Имея только российские документы, мы можем открыть брокерский счет и приобретать ETF на акции разных стран. Можно инвестировать как в ОАЭ или Саудовскую Аравию, так и в США, Китай, европейские и другие страны. Всё это через местные инструменты на местной бирже через местного брокера.

Это дает возможность составить международный портфель без использования американской и европейской инфраструктуры. И если дойдет до того, что россиянам запретят работать с американскими брокерами, запретят совершать сделки на биржах США, то просто другой зарубежный брокер вам уже не поможет, а эта система продолжит работать.

Как начать инвестировать в ОАЭ

Если с рынком Казахстана знакомы уже многие инвесторы, то выход на биржи ОАЭ — эксклюзивный комплекс знаний и опыта, которым я буду впервые подробно делиться.

Мой проект ГлавИнвест - это разбор стратегий и инструментов пассивного инвестирования на биржах России, Казахстана и США. На этой неделе разбираем возможности инвестирования в ОАЭ.

Приглашаю в Телеграм-канал

Комментарии

5