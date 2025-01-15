Как инвестировать за рубежом, но не брать на себя санкционные риски американской и европейской инфраструктуры

Многие из моих клиентов хотят инвестировать за рубежом. По разным причинам. Кто-то не готов концентрировать риски только на одной стране. А кому-то важно, чтобы за границей были деньги, которые работают, но в случае чего ими можно было бы без проблем воспользоваться. Некоторые из моих клиентов не хотят инвестировать за рубежом. И причина этого в 90% случаев — страх новых санкций США и Европы.

Я хорошо понимаю, и эти стремления, и эти опасения. С одной стороны, глобальный портфель, в который входят разные страны и валюты, гораздо более стабилен и надежен. С другой стороны, получить новую заморозку никто не хочет. Поэтому для распределения своих инвестиций я создал систему «Три столпа».