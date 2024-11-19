Филипп Астраханцев
Инвестиции

Вопросы-ответы по инвестированию на биржах ОАЭ

Давайте сегодня разберем частые вопросы, которые мне задают по поводу инвестирования в ОАЭ. Нужны ли зарубежные документы для открытия счета? Нет, ни ВНЖ, ни даже адрес зарубежный не нужны.

Давайте сегодня разберем частые вопросы, которые мне задают по поводу инвестирования в ОАЭ.

Нужны ли зарубежные документы для открытия счета?

Нет, ни ВНЖ, ни даже адрес зарубежный не нужны.

У некоторых брокеров может понадобиться зарубежный номер телефона. Это связано с техническими проблемами доставки смс в Россию. Если вы выберете такого брокера, номер телефона можно официально оформить дистанционно.

Надежны ли брокеры, которых мы можем использовать?

Да, я изучал и выбирал только надежных брокеров, существующих по 20 лет и более и являющихся крупнейшими на рынках ОАЭ.

Как можно пополнить брокерский счет?

До сих пор есть банки, которые отправляют дирхамы в ОАЭ из России, также можно использовать Фридом Финанс Казахстан и другие зарубежные банки.

Придется покупать акции местных компаний?

Конечно, вы сможете купить и акции отдельных компаний ОАЭ, но простой и эффективный способ — использовать ETF. Местные ETF позволяют инвестировать как в индексы акций ОАЭ и стран-соседей, так и в США, Европу, Китай и другие страны. У них разумная комиссия и невысокие спреды.

С какой суммы стоит начинать?

По сути, всё упирается в комиссию за банковский перевод того банка, которым вам будет удобно пользоваться, и частоту таких переводов. Что касается брокеров, то комиссии там на уровне российских, а цена всех ETF составляет менее 300 рублей. Поэтому уже на несколько тысяч рублей можно составить международный портфель.

Какую часть капитала стоит держать в ОАЭ?

Вопрос очень индивидуальный, связанный с направлением ваших денежных потоков и планами на жизнь. Я не думаю, что сюда стоит вкладывать бОльшую часть всех денег, но эта юрисдикция является интересным вариантом для зарубежного валютного инвестирования без риска американской и европейской инфраструктуры.

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Если у вас остались еще вопросы о том, что же из себя представляет инвестирование в ОАЭ, можете написать их в нашем чате в Телеграм.

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