Вопросы-ответы по инвестированию на биржах ОАЭ

Давайте сегодня разберем частые вопросы, которые мне задают по поводу инвестирования в ОАЭ.

У некоторых брокеров может понадобиться зарубежный номер телефона. Это связано с техническими проблемами доставки смс в Россию. Если вы выберете такого брокера, номер телефона можно официально оформить дистанционно.

Нет, ни ВНЖ, ни даже адрес зарубежный не нужны.

Да, я изучал и выбирал только надежных брокеров, существующих по 20 лет и более и являющихся крупнейшими на рынках ОАЭ.

До сих пор есть банки, которые отправляют дирхамы в ОАЭ из России, также можно использовать Фридом Финанс Казахстан и другие зарубежные банки.

Конечно, вы сможете купить и акции отдельных компаний ОАЭ, но простой и эффективный способ — использовать ETF. Местные ETF позволяют инвестировать как в индексы акций ОАЭ и стран-соседей, так и в США, Европу, Китай и другие страны. У них разумная комиссия и невысокие спреды.

По сути, всё упирается в комиссию за банковский перевод того банка, которым вам будет удобно пользоваться, и частоту таких переводов. Что касается брокеров, то комиссии там на уровне российских, а цена всех ETF составляет менее 300 рублей. Поэтому уже на несколько тысяч рублей можно составить международный портфель.

Вопрос очень индивидуальный, связанный с направлением ваших денежных потоков и планами на жизнь. Я не думаю, что сюда стоит вкладывать бОльшую часть всех денег, но эта юрисдикция является интересным вариантом для зарубежного валютного инвестирования без риска американской и европейской инфраструктуры.

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