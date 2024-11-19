Как инвестировать в крупнейшие компании США через инфраструктуру ОАЭ

Если мы хотим инвестировать за рубежом, вкладывать в акции США, но не хотим рисковать, используя западную инфраструктуру, то можно рассмотреть ETF на биржах в ОАЭ.

Если мы хотим инвестировать за рубежом, вкладывать в акции США, но не хотим рисковать, используя западную инфраструктуру, то можно рассмотреть ETF на биржах в ОАЭ.

Например, ETF Chimera S&P US Shariah Growth ETF — Accumulating (CHUSSHG) следует за индексом S&P 500 U.S. Shariah Top 30 35/20 Capped Index. В него входит 30 крупнейших компаний США. Вес крупнейшей не превышает 33%, остальных — до 20%.

Вот крупнейшие позиции фонда:

51% капитализации — это информационные технологии, остальные распределены по другим секторам.

Комиссия ETF составляет 1% — это на уровне российских фондов.

Размер активов — около 4.5 млн USD — это примерно 500 млн ₽. Не очень крупный фонд, но вполне нормального размера по местным и российским меркам.

Дивиденды у этого ETF реинвестируются, т.е. по ним не нужно подавать декларацию и уплачивать повышенный налог, что удобно и выгодно.

Впечатляет ликвидность. Биржевой спред — минимальный, всего один филс (одна сотая дирхама)!

Цена за штуку тоже небольшая, около 6.7 AED - это около 185 ₽.

CHUSSHG ETF - отличный пример удобного инвестирования в другие страны через ОАЭ.

Мой проект ГлавИнвест - это разбор стратегий и инструментов пассивного инвестирования на биржах России, Казахстана и США. На этой неделе разбираем возможности инвестирования в ОАЭ.

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