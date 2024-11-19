Великолепная семерка или вестники апокалипсиса — что происходит с топовыми акциями США

На рынке США есть так называемая «великолепная семерка» акций — это крупнейшие и любимые публикой компании: NVidia, Tesla, Apple и т.п. За 2024 год их доходность значительно превысила индекс S&P 500.

На рынке США есть так называемая «великолепная семерка» акций — это крупнейшие и любимые публикой компании: NVidia, Tesla, Apple и т.п.

За 2024 год их доходность значительно превысила индекс S&P 500:

А если смотреть за два года, то результаты просто поражают воображение. Например, NVidia выросла на 820%, а Tesla — на 228%:

Естественно, вместе с ценой росла и их капитализация. В итоге эти компании по-отдельности стоят дороже, чем многие рынки целых стран:

Если же взять их все вместе, то они составят 18.6% от капитализации всего мирового рынка. Для сравнения, все акции Японии займут 5.6%, Великобритании — 3.4%, Германии — 1.8%. То есть 7 этих компаний стоят как десять Германий:

Именно эти акции в последние годы приносят всю опережающую доходность и исключительность рынку США. Если сравнить доходность европейских акций (зеленым) и S&P 500 всего лишь без NVidia (голубым), то большую часть последних лет Европа была впереди:

Насколько это нормальная ситуация, изменение мирового устройства, либо просто пузырь искусственного интеллекта — пока вопрос остается открытым. Но это явно стоит учитывать, добавляя превалирующую долю акций США в свой портфель.

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