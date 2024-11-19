Как безопасно начать инвестировать на бирже

Сегодня мы рассмотрим инструменты, с которых каждый может без страха и риска начать инвестиции на Московской бирже. С ними вы будете стабильно получать прибыль и не можете уйти в минус.

Некоторые люди ассоциируют фондовый рынок со ставками и казино. И это происходит не на пустом месте. Действительно, хаотичные эмоциональные покупки рисковых активов в расчете на быструю прибыль часто приводят к серьезным потерям. Но проблема здесь не в самом фондовом рынке, а в том, что и как вы приобретаете. И на обычном рынке легко накупить продуктов, которые не предназначались для варки супа на обед.

Сегодня мы рассмотрим инструменты, с которых каждый может без страха и риска начать инвестиции на Московской бирже. С ними вы будете стабильно получать прибыль и не можете уйти в минус.

График их роста выглядит вот так:

Фонды денежного рынка

Эти инструменты называются «фондами денежного рынка». Это не связано с торговлей валютами. Они инвестируют, если простыми словами, в краткосрочные межбанковские кредиты под гарантии самой Мосбиржи.

Доходность каждый день меняется, колеблется на уровне ставки ЦБ, плюс-минус один процент. Поэтому эти фонды оказались особо популярными в период высокой ставки. Сейчас они приносят около 21%. И если ставка ЦБ еще вырастет, их доходность повысится автоматически.

Самый крупный среди эти фондов — «ВИМ — Ликвидность», тикер LQDT. В него инвестировано уже более 400 млрд ₽. Именно его график представлен выше.

В этих инструментах вы не получите ошеломляющей доходности, но и в минус уйти не сможете. Они хорошо подойдут для спокойных консервативных вложений, а также для инвесторов, которые только начинают осваивать биржевые инструменты и не хотят слить свои деньги.