Как безопасно начать инвестировать на бирже

Некоторые люди ассоциируют фондовый рынок со ставками и казино. И это происходит не на пустом месте. Действительно, хаотичные эмоциональные покупки рисковых активов в расчете на быструю прибыль часто приводят к серьезным потерям. Но проблема здесь не в самом фондовом рынке, а в том, что и как вы приобретаете. И на обычном рынке легко накупить продуктов, которые не предназначались для варки супа на обед.
Сегодня мы рассмотрим инструменты, с которых каждый может без страха и риска начать инвестиции на Московской бирже. С ними вы будете стабильно получать прибыль и не можете уйти в минус.
График их роста выглядит вот так:
Фонды денежного рынка
Эти инструменты называются «фондами денежного рынка». Это не связано с торговлей валютами. Они инвестируют, если простыми словами, в краткосрочные межбанковские кредиты под гарантии самой Мосбиржи.
Доходность каждый день меняется, колеблется на уровне ставки ЦБ, плюс-минус один процент. Поэтому эти фонды оказались особо популярными в период высокой ставки. Сейчас они приносят около 21%. И если ставка ЦБ еще вырастет, их доходность повысится автоматически.
Самый крупный среди эти фондов — «ВИМ — Ликвидность», тикер LQDT. В него инвестировано уже более 400 млрд ₽. Именно его график представлен выше.
В этих инструментах вы не получите ошеломляющей доходности, но и в минус уйти не сможете. Они хорошо подойдут для спокойных консервативных вложений, а также для инвесторов, которые только начинают осваивать биржевые инструменты и не хотят слить свои деньги.
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