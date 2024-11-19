Диверсификация зарубежного портфеля с помощью управляемых фьючерсов

Составление портфеля — это баланс между агрессивными активами для роста (акции) и защитными активами. 2022-й год показал, что акции, облигации и даже золото могут падать синхронно. Чтобы лучше защитить свой портфель и при этом не терять постоянно деньги на покупке «страховки», инвесторы могут применять альтернативные активы — «управляемые фьючерсы».

Составление портфеля — это баланс между агрессивными активами для роста (акции) и защитными активами. Традиционный вариант — это облигации. Однако не всегда они срабатывают ожидаемым образом. 2022-й год показал, что акции, облигации и даже золото могут падать синхронно. Чтобы лучше защитить свой портфель и при этом не терять постоянно деньги на покупке «страховки», инвесторы могут применять альтернативные активы — «управляемые фьючерсы».

Это специальные контролируемые алгоритмические стратегии, которые имеют очень низкую корреляцию с акциями и облигациями. И лучше всего эта корреляция срабатывает в самый нужный момент — во время ощутимых просадок рынка:

Иногда можно встретить активных инвесторов или спекулянтов, которые готовы платить за подобную защиту портфеля. Например, они покупают ETF на волатильность или инверсные фонды, чтобы заработать во время падения. Проблема таких способов в том, что вы снижаете потери при падении рынка, но в среднем вы регулярно теряете деньги.

Стратегии управляемых фьючерсов позволяют получать доходность и сами по себе, примерно на уровне рынка облигаций. Ниже представлены графики индексов управляемых фьючерсов (золотой) и облигаций (черный) с 2000 по 2022 годы:

Добавление такого нового класса активов в портфель позволяет как снизить его просадки, повысить стабильность на случай синхронного падения акций и облигаций, так и прибавить в доходности. Например, добавление 10% в классический портфель 60/40 акций и облигаций повышает доходность на 0.3% годовых, а 40% — на 1% в год, снижая при этом просадки и волатильность.

Долгие годы такие стратегии были доступны только крупным институциональным инвесторам или, например, крупным университетским фондам в США — Гарварду, Йелю и пр.

И только в 2021 году произошло изменение регулирования американских ETF, и теперь такие стратегии доступны в виде ликвидных фондов с низкой комиссией.