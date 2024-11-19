Какую доходность приносит трендовая стратегия на российском фондовом рынке

Трендовая стратегия отлично работает с российскими акциями. Её главная задача — снизить просадки и постараться не сильно потерять в доходности. Получить доходность на уровне акций с просадками уровня облигаций. Давайте посмотрим, насколько это получается.

Трендовая стратегия отлично работает с российскими акциями. Её главная задача — снизить просадки и постараться не сильно потерять в доходности. Получить доходность на уровне акций с просадками уровня облигаций. Давайте посмотрим, насколько это получается.

Вот график доходности с 2003 г по настоящий момент:

Синим изображен индекс Мосбиржи полной доходности, а красным — трендовая стратегия. Не всегда, но чаще она опережает индекс. По итогам всего периода она принесла более высокую доходность.

Но главное ее преимущество — в глубине просадок. Вот график, на котором изображены только просадки и восстановление после них:

Здесь мы видим существенную разницу. В то время как индекс падал на 70% в 2008-м и на 50% в 2022-м, трендовая стратегия помогла существенно защититься от этих падений. В 2008 просадка составила бы около 23% (в 3 раза меньше), а в 2022 — вообще менее 15% (в 3-4 раза меньше). Отдельно посмотрите на скорость восстановления в эти крупные кризисы. Она почти в 2 раза быстрее, чем у индекса.

Применение трендовой стратегии с психологической точки зрения позволяет гораздо проще проживать кризисы, зная, что у вас есть подстраховка от глубокого и длинного падения.

Долгосрочные облигации

Не хуже трендовая стратегия подходит и для волатильных долгосрочных ОФЗ. Вместо того, чтобы пытаться поймать дно и потом терпеть убытки, можно применить трендовый подход. Вот какую доходность мы получаем в сравнении с индексом долгосрочных ОФЗ:

Здесь доходность оказалась немного меньше, что нормально для трендовой стратегии, но посмотрите, насколько ниже просадки:

Дополнительно отмечу, что это лишь самые простые примеры без дополнительной оптимизации, которая позволяет повысить доходность стратегии.