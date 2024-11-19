Как я избежал просадки в акциях в 2024 году, но участвовал в росте в 2025-м

В своем портфеле «Стратегический резерв» я использую трендовую стратегию, чтобы сочетать высокую доходность с небольшими просадками. И 2024 год оказался очень показательным.

В своем портфеле «Стратегический резерв» я использую трендовую стратегию, чтобы сочетать высокую доходность с небольшими просадками. И 2024 год оказался очень показательным.

Вот как вел себя индекс российских акций полной доходности с начала 2024 по настоящее время:

Сначала был неплохой рост, который сменился долгим глубоким падением. Рынок падал с мая по середину декабря. Многие аналитики и Телеграм каналы были полны пессимизма. И как всегда внезапно произошел разворот. В феврале мы преодолели максимум 2024 года.

Трендовая стратегия позволила пережить этот период гораздо спокойнее и выгоднее. В начале июня она сообщила, что пора выходить из акций. У меня осталась доходность около 4% с начала года.

После этого я спокойно сидел в фонде денежного рынка, получая около 20% годовых, и наблюдал, как рынок продолжает падать.

Сигнал к покупке поступил в конце декабря:

Получилось, что я купил акции дешевле, чем продал, плюс спокойно переживал падение, вместо просадки получая дополнительную доходность на денежном рынке. А когда возобновился рост, я присоединился к нему. Доходность за этот период получилась выше, а в минус я вообще не уходил. Вот так работает трендовая стратегия :)