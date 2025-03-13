Как фьючерсы на Мосбирже помогают инвестировать в зарубежные акции без санкционного риска

Я очень долго считал (и до сих пор считаю), что фьючерсы для инвесторов, особенно пассивных инвесторов не нужны. Но отчаянные времена требуют отчаянных мер, и сегодня я готов принять одно исключение в этом правиле.

Я очень долго считал (и до сих пор считаю), что фьючерсы для инвесторов, особенно пассивных инвесторов не нужны. Но отчаянные времена требуют отчаянных мер, и сегодня я готов принять одно исключение в этом правиле.

На российских биржах сейчас можно найти способы покупки валютных облигаций и даже денежного рынка, можно вложиться в золото, хоть и не всякий фонд стоит брать, но вот с валютными акциями большая проблема. А ведь именно акции дают основной рост портфелю.

Для решения этой проблемы Московская биржа регулярно расширяет линейку фьючерсов на зарубежные ETF. С их помощью можно вкладывать в американские S&P 500 и Nasdaq 100, европейские, китайские и прочие акции.

Фьючерс — это производный инструмент, по сути соглашение между двумя сторонами, и привязан к базовому активу не правами владения, а правилами расчета. То есть фьючерс на Мосбирже невозможно заморозить или каким-то образом ограничить из-за рубежа.

Эти фьючерсы являются расчетными, т.е. сами зарубежные ETF никто не покупает, идет только привязка по цене. Торгуются они в рублях, но учитывают не только изменение цен иностранных акций, но и курс валюты.

В итоге, с помощью таких фьючерсов любой инвестор в России через обычного российского брокера может вкладывать в акции США, Германии, Японии, Китая и других стран. И если это аккуратно делать, то такой способ подходит даже для пассивных портфелей.

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Мой проект ГлавИнвест - это разбор стратегий и инструментов пассивного инвестирования на биржах России, Казахстана, ОАЭ и США. На этой неделе разбираемся с инвестированием в зарубежные рынки из России без санкционного риска.

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