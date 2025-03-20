Сколько денег нужно, чтобы покупать фьючерсы на зарубежные ETF

Сколько стоят фьючерсы Как и у акций и фондов, у фьючерсов нет стандартной цены. Некоторые могут стоить сильно дороже, а другие недорого. Но в среднем стоимость фьючерсов действительно выше, чем фондов. Например: Фьючерс на ETF акций Германии сейчас стоит около 17 тыс ₽

Фьючерс на ETF акций США — около 45 тыс ₽

Фьючерс на ETF акций Китая — около 2600 ₽ Таким образом, если мы хотим, чтобы акции США составляли в портфеле, например, 20%, то общая стоимость портфеля должна быть от примерно 225 тысяч рублей. Но как быть с пополнениями? Неужели они должны быть сразу только от 50 000 ₽ и более? Конечно, это хороший вариант, но можно обойтись и меньшими суммами: Способ 1. При ежемесячных пополнениях не обязательно каждый раз покупать все активы. Вы можете в один месяц докупить, например, Германию, в другой — Китай и, скажем, золото, и т.д. Но как же быть с акциями США, которые стоят настолько дороже остальных? Здесь может пригодиться интересная особенность устройства фьючерсов. Способ 2. Дело в том, что при покупке фьючерсов вам не нужно платить всю сумму сразу. Достаточно внести только сумму гарантийного обеспечения, которая для «зарубежных» фьючерсов составляет всего около 12%. То есть для покупки одного лота акций США на 45 000 ₽ вам нужно заплатить менее 6000 ₽. Таким образом у фьючерсов работает встроенное плечо. Вы заплатили 6000, а проинвестировали на 45000. Конечно, тут есть свои риски, и если вдруг актив пойдет вниз, то брокер попросит внести дополнительные деньги. И чтобы меньше рисковать, часть из них стоит сразу оставить на счете про запас. Но, например, на 10000 ₽ уже вполне нормально можно временно обеспечить покупку дорогого фьючерса. В следующем месяце внести еще 10 тыс, потом еще, пока не накопится полная сумма, ведь инвестировать с плечом мы не планируем. Интересно, что инвестиция при этом начнет работать уже сразу, хотя деньги вы внесете постепенно. Таким образом, если аккуратно подходить к работе с фьючерсами, то можно ограничиться и небольшими суммами. Я бы сказал, что для старта стоит иметь 100-200 тыс, а для ежемесячного пополнения — от 10 тыс ₽. Интересно узнать подробнее? Мой проект ГлавИнвест - это разбор стратегий и инструментов пассивного инвестирования на биржах России, Казахстана, ОАЭ и США. На этой неделе разбираемся, как составить валютный портфель из России без санкционного риска. Приглашаю в Телеграм-канал