Сколько денег нужно, чтобы покупать фьючерсы на зарубежные ETF

Фьючерсы на зарубежные ETF позволяют прямо на Московской бирже, через российского брокера и без санкционных рисков инвестировать в индексные фонды акций США, Европы, Японии, Китая и других стран.
Инвесторы, которые ранее не сталкивались с фьючерсами, считают, что это что-то сложное и дорогое, и наверное не для них.
Что касается сложности, то действительно работать с ними нужно более аккуратно, чем с акциями и фондами, но каждому посильно разобраться в их устройстве и успешно применять. Я проверил это на практике уже с более 20 клиентами.
Давайте сегодня поговорим о втором вопросе — насколько много денег нужно, чтобы инвестировать через фьючерсы.
Сколько стоят фьючерсы
Как и у акций и фондов, у фьючерсов нет стандартной цены. Некоторые могут стоить сильно дороже, а другие недорого. Но в среднем стоимость фьючерсов действительно выше, чем фондов. Например:
Таким образом, если мы хотим, чтобы акции США составляли в портфеле, например, 20%, то общая стоимость портфеля должна быть от примерно 225 тысяч рублей.
Но как быть с пополнениями? Неужели они должны быть сразу только от 50 000 ₽ и более? Конечно, это хороший вариант, но можно обойтись и меньшими суммами:
Способ 1. При ежемесячных пополнениях не обязательно каждый раз покупать все активы. Вы можете в один месяц докупить, например, Германию, в другой — Китай и, скажем, золото, и т.д.
Но как же быть с акциями США, которые стоят настолько дороже остальных? Здесь может пригодиться интересная особенность устройства фьючерсов.
Способ 2. Дело в том, что при покупке фьючерсов вам не нужно платить всю сумму сразу. Достаточно внести только сумму гарантийного обеспечения, которая для «зарубежных» фьючерсов составляет всего около 12%. То есть для покупки одного лота акций США на 45 000 ₽ вам нужно заплатить менее 6000 ₽.
Таким образом у фьючерсов работает встроенное плечо. Вы заплатили 6000, а проинвестировали на 45000. Конечно, тут есть свои риски, и если вдруг актив пойдет вниз, то брокер попросит внести дополнительные деньги. И чтобы меньше рисковать, часть из них стоит сразу оставить на счете про запас. Но, например, на 10000 ₽ уже вполне нормально можно временно обеспечить покупку дорогого фьючерса. В следующем месяце внести еще 10 тыс, потом еще, пока не накопится полная сумма, ведь инвестировать с плечом мы не планируем. Интересно, что инвестиция при этом начнет работать уже сразу, хотя деньги вы внесете постепенно.
Таким образом, если аккуратно подходить к работе с фьючерсами, то можно ограничиться и небольшими суммами. Я бы сказал, что для старта стоит иметь 100-200 тыс, а для ежемесячного пополнения — от 10 тыс ₽.
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