2 важных преимущества старых ИИС А и Б перед новым ИИС-3

Вы больше никогда не сможете открыть ИИС Типа А или Б. Но если он у вас уже есть, то можете продолжать им пользоваться. Поэтому стоит серьезно подумать, стоит ли его закрывать или трансформировать в ИИС-3, либо оставить как есть.
Давайте сегодня рассмотрим два главных преимущества старых ИИС:
1. Более короткий срок владения. Скорее всего, у вас уже вышел или скоро выйдет 3-летний срок владения, а, значит, вы можете закрыть ИИС без потери льгот в любой момент. У ИИС-3 так не получится, придется снова ждать. В этом году это 5 лет. И даже при трансформации зачтут только 3 года от старого ИИС.
2. Возможность полного освобождения от налога на доходы (тип Б). Если ваш сценарий — это не платить налоги с роста инвестиций, то только ИИС тип Б дает безлимитное освобождение от налогов. У ИИС-3 оно тоже есть, но более хитрое, с ограничениями.
Однако это только одна сторона медали. У старых ИИС есть реально опасные особенности, причем появились они недавно, и мало кто о них знает. Подробно буду разбирать их сегодня на эфире у себя в Телеграм.
Мой проект ГлавИнвест - это разбор стратегий и инструментов пассивного инвестирования на биржах России, Казахстана, ОАЭ и США. На этой неделе разбираемся с тонкостями ИИС.
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Комментарии1
лучшее - враг хорошего (я бы оставила "как есть")