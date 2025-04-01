2 важных преимущества старых ИИС А и Б перед новым ИИС-3

Вы больше никогда не сможете открыть ИИС Типа А или Б. Но если он у вас уже есть, то можете продолжать им пользоваться. Поэтому стоит серьезно подумать, стоит ли его закрывать или трансформировать в ИИС-3, либо оставить как есть. Давайте сегодня рассмотрим два главных преимущества старых ИИС.

Вы больше никогда не сможете открыть ИИС Типа А или Б. Но если он у вас уже есть, то можете продолжать им пользоваться. Поэтому стоит серьезно подумать, стоит ли его закрывать или трансформировать в ИИС-3, либо оставить как есть.

Давайте сегодня рассмотрим два главных преимущества старых ИИС:

1. Более короткий срок владения. Скорее всего, у вас уже вышел или скоро выйдет 3-летний срок владения, а, значит, вы можете закрыть ИИС без потери льгот в любой момент. У ИИС-3 так не получится, придется снова ждать. В этом году это 5 лет. И даже при трансформации зачтут только 3 года от старого ИИС.

2. Возможность полного освобождения от налога на доходы (тип Б). Если ваш сценарий — это не платить налоги с роста инвестиций, то только ИИС тип Б дает безлимитное освобождение от налогов. У ИИС-3 оно тоже есть, но более хитрое, с ограничениями.

Однако это только одна сторона медали. У старых ИИС есть реально опасные особенности, причем появились они недавно, и мало кто о них знает. Подробно буду разбирать их сегодня на эфире у себя в Телеграм.