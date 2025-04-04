ИИС + фонд денежного рынка — лучшая консервативная инвестиция в России

Несмотря на все потрясения на финансовых рынках, консервативный подход ИИС Типа А или 3 + фонд денежного рынка продолжает работать и остается лучшей консервативной инвестицией в России.
Кому подходит ИИС Типа А или 3
ИИС первого типа, он же А позволяет получать вычет 13-22% с внесенных на него денег, в зависимости от вашей ставки НДФЛ. Для ставки 13% максимум можно вернуть 52 000 ₽ в год с внесенных 400 000 ₽. В следующем году можно еще 52 тысячи с 400 тысяч и т.д.
Новый ИИС-3 тоже позволяет получать такие вычеты, и в том же размере.
Получить такой вычет могут те, кто в течение года уплачивал НДФЛ, кроме доходов от ценных бумаг, вкладов (а также выигрышей и еще некоторых подобных категорий). Самый частый вариант — НДФЛ с зарплаты.
Важная особенность — ИИС нельзя закрывать и выводить деньги ранее срока окончания, иначе вычеты придется вернуть.
Когда лучше открывать ИИС
Открыть лучше как можно раньше, ведь срок начинается с даты открытия, даже если вы не заводите туда деньги и ничего не покупаете.
Что купить на ИИС
На ИИС вы можете приобретать различные активы — как и на обычном брокерском счете. Лучший вариант — сформировать сбалансированный портфель под свою цель с учетом ее особенностей, вашего риск-профиля и срока.
Но даже простой консервативный вариант, по сути замена банковского вклада, выгоднее всего реализовать через ИИС. Для этого вы можете приобрести максимально консервативный инструмент — фонд денежного рынка. Он растет каждый день без снижений и просадок. Например, самый крупный из них — «ВИМ — Ликвидность» с тикером LQDT.
Альтернативно можно рассмотреть краткосрочные гос. облигации ОФЗ.
Доходность ИИС + фонд денежного рынка
Давайте посмотрим, какую доходность сейчас можно получить от такого вложения.
Для сравнения, максимальная ставка по банковским вкладам в надежных банках сейчас не превышает 21%.
А что с ИИС + денежный рынок? Доходность денежного рынка близка к ставке ЦБ за вычетом комиссии фонда — это составляет около 20.5%. Но за счет того, что фонд растет в цене каждый день, мы получаем еще эффект сложного процента, в итоге с капитализацией годовая доходность равняется примерно 22.5%. Мы будем исходить из этой цифры, однако в реальности она будет меняться при изменении ставки ЦБ — как вверх, так и вниз.
Итак, доходность в этом случае составит более 35% за первый год: 13% вычет по ИИС и более 22% по денежному рынку.К сожалению, каждый год такая доходность не получится из-за особенностей и ограничений ИИС. Например, если посчитать доходность на 3 года, то получим 29.7% годовых с минимальным риском. Разница по доходности с банками — почти в 1.5 раза! В зависимости от срока, который у вас остается до закрытия ИИС, она может оказаться чуть ниже или выше, но в любом случае будет превышать банковскую.
А если вы будете использовать ИИС-3, то бонусом вам еще достанется освобождение от налогов.
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