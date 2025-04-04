ИИС + фонд денежного рынка — лучшая консервативная инвестиция в России

Кому подходит ИИС Типа А или 3

ИИС первого типа, он же А позволяет получать вычет 13-22% с внесенных на него денег, в зависимости от вашей ставки НДФЛ. Для ставки 13% максимум можно вернуть 52 000 ₽ в год с внесенных 400 000 ₽. В следующем году можно еще 52 тысячи с 400 тысяч и т.д.

Новый ИИС-3 тоже позволяет получать такие вычеты, и в том же размере.

Получить такой вычет могут те, кто в течение года уплачивал НДФЛ, кроме доходов от ценных бумаг, вкладов (а также выигрышей и еще некоторых подобных категорий). Самый частый вариант — НДФЛ с зарплаты.

Важная особенность — ИИС нельзя закрывать и выводить деньги ранее срока окончания, иначе вычеты придется вернуть.