Доходность и просадки трендовой стратегии в крипте

Не допускать сильных просадок и ловить бОльшую часть роста — вот задача трендовой стратегии. На спокойных рынках это позволяет снизить падения с небольшим снижением доходности. Другое дело — рынок криптовалют. За свою историю биткоин пережил уже несколько падений на 75%:

И здесь вступает в дело простая арифметика. Чтобы вернуться к прежней цене после падения на 75%, актив должен вырасти на 300%! И если наша стратегия позволяет ограничивать просадки на уровне 30-40%, то даже меньший рост после этого приведет нас к лучшему результату.

Так один из спокойных вариантов трендовой стратегии в биткоине максимально снижался на 43%, а доходность составила 103% годовых против 76% за период 2016 — 2025 гг:

$1000, вложенные в биткоин, выросли за это время до $218 800 — впечатляет. Однако трендовая стратегия принесла результат в $731 600 !