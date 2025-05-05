Доходность и просадки трендовой стратегии в крипте

Не допускать сильных просадок и ловить бОльшую часть роста — вот задача трендовой стратегии. На спокойных рынках это позволяет снизить падения с небольшим снижением доходности. Другое дело — рынок криптовалют. За свою историю биткоин пережил уже несколько падений на 75%:
И здесь вступает в дело простая арифметика. Чтобы вернуться к прежней цене после падения на 75%, актив должен вырасти на 300%! И если наша стратегия позволяет ограничивать просадки на уровне 30-40%, то даже меньший рост после этого приведет нас к лучшему результату.
Так один из спокойных вариантов трендовой стратегии в биткоине максимально снижался на 43%, а доходность составила 103% годовых против 76% за период 2016 — 2025 гг:
$1000, вложенные в биткоин, выросли за это время до $218 800 — впечатляет. Однако трендовая стратегия принесла результат в $731 600 !
Трендовая стратегия для Ethereum
Эфир — вторая по популярности и еще более динамичная криптовалюта. Его максимальная просадка составляет аж 91%. Трудно представить, что после сокращения капитала в 10 раз, вы смогли бы продолжить инвестирование. И здесь на помощь снова приходит трендовая стратегия. Вот график глубины её просадок по сравнению с просто вложением в эфир:
Не менее интересной получается и доходность. Несмотря на то, что эфир с 2017 года рос на внушительные 71% годовых, трендовая стратегия принесла 106% в год.
Кому подходит трендовая стратегия
Трендовая стратегия является пассивным подходом в широком смысле. Она не требует регулярного анализа, исключает психологический фактор и принятие решений. Вы четко действуете по выбранному алгоритму и не беспокоитесь о криптопортфеле.
Цифры результатов говорят сами за себя. И если вы хотите диверсифицировать свои вложения с помощью криптовалют, то, на мой взгляд, это лучший подход для пассивного инвестора.
Варианты стратегий для биткоина, эфира и других криптовалют я по шагам разбираю на этой неделе.
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