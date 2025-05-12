Как 99% людей пытаются заработать на крипте, но в результате теряют деньги

1. Определить точку входа

Крипта очень волатильна. Может сильно упасть, а потом сильно вырасти. Поэтому многим кажется, что здесь легче угадать момент для выгодной покупки. И стоит себе позволить это делать, как страх и жадность включаются по полной.

Эфир упал на 50%? Надо брать, теперь точно вырастет. Ой, а почему еще падает. Что-то не то, лучше продам.

Биткоин начал сильно расти, ах как обидно, что не купил его до этого. Ладно, подожду теперь... Вот ведь, он все растет и растет, надо было купить в прошлый раз. Но сейчас уже совсем дорого, подожду просадку. А просадки все нет и нет, рост продолжается. Ну ладно, не могу больше ждать, беру. А потом начинается коррекция на десятки процентов...

Действуя таким образом, вы скорее всего потеряете деньги и нервы.