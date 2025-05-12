Как 99% людей пытаются заработать на крипте, но в результате теряют деньги

В крипте даже по статистике доходности впечатляют, а уж ожидания у людей вообще космические — сделать много иксов, никак не иначе. Естественно, они пытаются сделать это способами, которые приводят к потерям и разочарованиям. Давайте разберем самые популярные варианты попыток заработка на крипте, а таже способы, которые статистически работают.
1. Определить точку входа
Крипта очень волатильна. Может сильно упасть, а потом сильно вырасти. Поэтому многим кажется, что здесь легче угадать момент для выгодной покупки. И стоит себе позволить это делать, как страх и жадность включаются по полной.
Эфир упал на 50%? Надо брать, теперь точно вырастет. Ой, а почему еще падает. Что-то не то, лучше продам.
Биткоин начал сильно расти, ах как обидно, что не купил его до этого. Ладно, подожду теперь... Вот ведь, он все растет и растет, надо было купить в прошлый раз. Но сейчас уже совсем дорого, подожду просадку. А просадки все нет и нет, рост продолжается. Ну ладно, не могу больше ждать, беру. А потом начинается коррекция на десятки процентов...
Действуя таким образом, вы скорее всего потеряете деньги и нервы.
2. Торговые сигналы
А что если не самому пытаться определить момент, а довериться профессионалам? Вон в Телеграме как раз открыли доступ в секретный чат, где настоящий гуру делится своими сделками. Он делает это бесплатно, ведь сам он и так зарабатывает огромную прибыль. Вот и подтверждающие скриншоты есть.
Таких предложений действительно полно в соц. сетях. Знаете, как это работает? Никакого гуру нет, и никакой торговли на самом деле не ведется. Вам просто рисуют и показывают красивые картинки. Зачем им это нужно? Например, простая схема — вы регистрируетесь по реферальной ссылке на криптобирже, а дальше автор канала постоянно получает приличные комиссии от ваших сделок. Будет у вас прибыль или нет, никого не интересует, главное — больше сделок.
Это еще в лучшем случае. В худшем вас заманивают в пирамиду или мошенническую схему.
3. Перспективные альткоины
Желание однажды сорвать куш и умножить свои вложения в десятки-сотни раз за несколько месяцев — это ли не тайная мечта? А раз есть спрос, то будет и предложение. Вторая по популярности тема после торговых сигналов — это анализ и выбор лучших альткоинов, которые точно сделают вас миллионером.
Классическая схема pump & dump во всей красе. Запускают или закупают небольшие монеты, далее начинают их всячески рекламировать. Прибегают хомяки и начинают покупать, покупать. От этого цена сильно растет, хомяки довольны. Они покупают еще больше, приходит еще больше хомяков. На пике организаторы продают свои монеты и пропадают в неизвестном направлении. Тайная мечта реализована, правда не у хомяков.
4. Арбитражные связки
Это вообще моё любимое. Здесь жадность полностью застилает глаза людям. Ведь им рассказывают «секретную связку», где повторяя из раза в раз простые операции можно каждый день получать деньги из воздуха.
При этом не рассказывают про риски блокировок, про профессиональных арбитражных роботов, которые делают это в тысячи раз быстрее, про то, что ситуация постоянно меняется, и уже завтра эта супер схема может приносить только проблемы и убытки.
Друзья, поймите меня правильно, арбитраж — хорошая и даже нужная вещь, но занимаются им серьезные профессионалы с мощными серверами и настроенными алгоритмами. А нам не вредно получше задуматься, в чем интерес тех, кто «палит секретные темки». Например, есть варианты, где вы просто становитесь дропом для чужих мошеннических схем.
5. Купи и держи
Крипта — это такая тема, где люди с горящими глазами ищут быстрой доходности, а значит, количество мошенников и шарлатанов зашкаливает. Тем не менее есть подходы, которые позволяют оставаться с трезвой головой и действительно зарабатывать на крипте.
Простой вариант — это просто покупать крупнейшие криптовалюты и ничего не делать. Статистика подтверждает, что со временем вы получите отличную доходность. Правда этот путь может оказаться не таким быстрым и простым. Например, биткоин не раз попадал в просадку на 75%, а эфир падал на 90%. Сможете ли вы спокойно за этим наблюдать, не продавая и не жертвуя своими нервами?
6. DeFi
Инфраструктура децентрализованных финансов — это то, где на самом деле происходят инновации и развитие криптотехнологий (а не в очередных мемкоинах). Это целая вселенная криптовалютных «банков», бирж и множества других проектов, где вы можете зарабатывать комиссии вместе с владельцами.
Все это всерьез появилось только в 2020-2021 годах, и до сих пор про DeFi мало кто знает. А именно здесь можно вкладывать в крипту без трейдинга и «перспективных» альткоинов. Здесь можно выстроить систему, портфель, который будет работать на вас и приносить прибыль. Здесь можно держать биткоин и получать сверху еще 20-30%.
Самое удивительное, что для этого можно даже не брать на себя риск просадок криптовалют, а просто получать доходность в долларах.
За подробностями приглашаю в Телеграм-канал
Комментарии1
Многие рассматривают криптовалюту как средство платежа или спекуляций, а не сбережений (дефляционная спираль). Криптовалюту убивают KYC и биржи, к сожалению. Впрочем, можно сделать бинарный свап BTC-XRM.