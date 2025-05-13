ЦОК КПП БСН 07.05 Мобильный
Филипп Астраханцев
Инвестиции

Как стать частью казино, которое всегда в выигрыше

Почему казино всегда в выигрыше? Потому что игроки надеются на удачу и шальные деньги, а казино полагается на работающую систему. То же самое происходит и в области финансов и инвестиций. Самая стабильная прибыль — у биржи и брокеров, которые получат свои комиссии, что бы не происходило на рынке. Это очень заманчиво, но недоступно обычным инвесторам.

Почему казино всегда в выигрыше? Потому что игроки надеются на удачу и шальные деньги, а казино полагается на работающую систему.

То же самое происходит и в области финансов и инвестиций. Самая стабильная прибыль — у биржи и брокеров, которые получат свои комиссии, что бы не происходило на рынке. Это очень заманчиво, но недоступно обычным инвесторам.

Однако ситуация начала меняться, когда появились DeFi — децентрализованные проекты в криптопространстве, где каждый может присоединиться и зарабатывать. И это та самая система, которая остается в выигрыше. Представьте, что вы теперь можете занять сторону не трейдера, который угадывает направления рынка, а биржи, наравне с Binance или Bybit, которые получают свои комиссии в любом случае.

DeFi проекты

DeFi сегодня — это уже подросшая инфраструктура, где каждый может стать банкиром и одалживать деньги, либо совладельцем биржи и зарабатывать на комиссиях. Это самые крупные направления, помимо них существует и множество других проектов.

И доходность оказывается весьма внушительная. 15-20% в стейблкоинах. 25-50% и более в биткоине и эфире. Неважно, трейдеры выигрывают или теряют, вы в любом случае зарабатываете на комиссиях. Казино всегда в выигрыше.

Как зарабатывать в DeFi

Чтобы зарабатывать вместе с DeFi банком, достаточно просто внести свои деньги в обеспечение, а дальше алгоритм сам будет распределять и начислять доходность за то, что другие люди берут их в кредит под обеспечение.

Однако более интересную доходность можно получить, размещая деньги на DeFi бирже. Как это сделать? Здесь уже посложнее:

  1. Выбрать биржу

  2. Выбрать сеть и валютную пару (пул), где вы хотите разместить средства. Нужно проанализировать их надежность, ликвидность и доходность.

  3. Посчитать, сколько нужно внести каждой валюты. Например, если вы размещаете в пару ETH-USDT, то вам потребуется внести часть эфиров и часть стейблкоинов. Их соотношение будет зависеть от текущей ситуации в пуле и границ ликвидности, которые вы определите.

  4. Произвести покупку нужных валют и разместить в пул.

  5. Периодически отслеживать статус и снимать проценты.

Все не очень сложно, однако есть множество нюансов, о которых поначалу даже не подумаешь. Поэтому самостоятельно осваивать DeFi область довольно сложно. Я прошел несколько дорогущих курсов ценой по 160-200 тыс, просмотрел множество вебинаров и видео. Могу уверенно сказать, что качественных понятных неспециалистам материалов очень мало, поэтому все равно пришлось пройти свой путь проб и ошибок, чтобы разобраться, как это всё работает.

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Филипп Астраханцев

Филипп Астраханцев

ГлавИнвест

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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