Как стать частью казино, которое всегда в выигрыше

Почему казино всегда в выигрыше? Потому что игроки надеются на удачу и шальные деньги, а казино полагается на работающую систему.

То же самое происходит и в области финансов и инвестиций. Самая стабильная прибыль — у биржи и брокеров, которые получат свои комиссии, что бы не происходило на рынке. Это очень заманчиво, но недоступно обычным инвесторам.

Однако ситуация начала меняться, когда появились DeFi — децентрализованные проекты в криптопространстве, где каждый может присоединиться и зарабатывать. И это та самая система, которая остается в выигрыше. Представьте, что вы теперь можете занять сторону не трейдера, который угадывает направления рынка, а биржи, наравне с Binance или Bybit, которые получают свои комиссии в любом случае.