Как сэкономить 15 лет и быстрее создать капитал для пассивного дохода

Если на вас не свалилось огромное наследство, и вы не сумели создать и продать многомиллионный бизнес, то долгосрочные инвестиции — это единственный разумный способ обеспечить себе пенсионный капитал. Однако обычно это занимает действительно много лет. Давайте посчитаем, как можно сократить этот путь.

У любого разумного человека есть цель создать себе пенсионный капитал, он же для пассивного дохода.

Если на вас не свалилось огромное наследство, и вы не сумели создать и продать многомиллионный бизнес, то долгосрочные инвестиции — это единственный разумный способ обеспечить себе такой капитал.

Если вы хотите получать 300 000 ₽ в месяц, то сколько для этого нужно денег? На фондовом рынке есть «правило 240» — желаемую сумму в месяц нужно умножить на 240, чтобы узнать размер необходимого капитала.

Поскольку этот капитал нам нужен в будущем, то нужно учесть еще инфляцию, ведь в будущем 300 тыс будут уже не теми. Чтобы не уходить сильно в сторону, а наши расчеты меньше зависели от инфляции, переведем их в доллары. Тогда получится, что вам нужно $3900 в месяц, а капитал — $936 000.

Сколько вам придется копить такой капитал? Допустим, вы составили агрессивный портфель со среднегодовой доходностью 12% в долларах (по статистике это результат выше рынка), а каждый месяц готовы вносить по $1000. Вам понадобится для этого 20 лет. Долго, но таков путь.

Но что если вы будете использовать не фондовый рынок, а криптовалютный портфель с DeFi инструментами. Тогда даже не продавая растущие криптовалюты, вы можете получать сверху 30-60% годовых.

Возьмем консервативно, с запасом, с учетом возможного падения доходности — пусть будет 20%. Тогда чтобы получать $3900 в месяц ($46800 в год), вам нужен капитал $234 000.

Исторически среднегодовая доходность биткоина + DeFi составляет около 120%. Фантастическая цифра, но такова статистика. Возьмем тоже с запасом, пусть будет половина — 60%. Тогда, если вы будете откладывать $1000 в месяц, вам понадобится 5 лет вместо 20.

Вы сможете сэкономить себе 15 лет жизни! Как вам идея?

Эти 15 лет вам больше не нужно будет работать и пополнять портфель. Ваш портфель будет сам приносить вам по 300 тыс. ежемесячно, плюс обеспечивать рост со скоростью криптовалют, т.е. капитал и доход еще будут постоянно расти.

Достойная цель, чтобы всерьез этим заняться?

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