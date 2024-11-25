Малый бизнес на грани выживания: открытое обращение к президенту

Предприниматели обратились к президенту с просьбой пересмотреть систему маркировки «Честный знак». В статье раскрыты проблемы программы: завышенные расходы, сбои ПО, рост цен и закрытие бизнеса. Предложены меры по доработке системы, отсрочке внедрения и защите малого бизнеса от штрафов и уголовной ответственности.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Мы, представители малого и среднего бизнеса России, обращаемся к Вам с просьбой о помощи. Малое предпринимательство — это не просто статистика: это миллионы людей, обеспечивающих рабочие места, пополняющих бюджет, поддерживающих отечественного производителя. Но сегодня мы стоим перед реальной угрозой исчезновения.

Причина — обязательная система маркировки товаров «Честный знак», которая, вместо заявленной помощи в борьбе с контрафактом, превратилась в настоящую проблему для бизнеса.

Какие проблемы создала система «Честный знак»?

1. Завышенные расходы

Заявленная стоимость маркировки в 60 копеек за единицу товара в реальности превращается в сотни тысяч рублей для каждой торговой точки и миллионы для производителей. Итог — рост цен на конечный продукт на 15–30%, что ударяет по карману покупателей и убивает конкуренцию.

2. Сложность и сбои в ПО

Программа «Честный знак» оказалась недоработанной:

- Постоянные сбои в работе системы требуют регулярных обновлений и вложений.

- ПО не синхронизируется с кассовыми аппаратами, а иногда и вовсе требует работы с пиратскими версиями.

- Непроработанность возврата товаров и штрих-кодов создает путаницу.

Ошибки программы зачастую трактуются как «рисковые индикаторы», что приводит к штрафам и даже конфискации легально приобретенного товара. Это не просто абсурд — это прямой удар по бизнесу.

3. Невыполнимость для предпринимателей

Многие владельцы торговых точек — это женщины старше 50 лет, которые не имеют IT-навыков. Система требует квалификации, а услуги специалистов стоят дорого. Вдобавок возникла целая волна мошенников, представляющихся «помощниками» и исчезающих с деньгами.

Почему цели маркировки не достигаются?

Маркировка преподносится как решение множества проблем, но по факту ничего из обещанного не работает:

- Борьба с контрафактом: контроль за нелегальной продукцией — это задача таможни и проверяющих органов, а не бизнеса.

- Гарантия качества: система дублирует уже существующие нормы сертификации и декларации.

- Информация для потребителя: бирки на товарах уже содержат все необходимые данные.

- Прослеживаемость оборота: для этого давно существуют онлайн-кассы с фискальными регистраторами.

Фактически предпринимателей заставляют оплачивать и выполнять функции, которые должно обеспечивать государство.

Негативные последствия для бизнеса

Маркировка товаров приводит к катастрофическим результатам:

- Рост цен для покупателей. Из-за дополнительных расходов товары становятся недоступными для широкой аудитории.

- Закрытие малых предприятий. Система маркировки уже вынудила сотни предпринимателей закрыть свои магазины, особенно в регионах.

- Срыв поставок и угасание производства.

Система «Честный знак» усложняет логистику и убивает региональные поставки, затормаживая развитие собственного производства.

Программа «Честный знак»: инструмент для обогащения?

Государственная инициатива, изначально призванная помогать рынку, превратилась в непрозрачную схему обогащения.

Введение обязательной маркировки в условиях экономического кризиса, санкций, инфляции и повышения ключевой ставки — это просто недопустимо. Подобные инициативы должны разрабатываться с учетом реальных условий, а не «на бумаге».

Наши предложения

Мы не выступаем против модернизации рынка, но просим о пересмотре системы, чтобы спасти бизнес:

1. Продлить сроки внедрения маркировки. Вторую волну — на год, третью — минимум на пять лет.

2. Мораторий на штрафы и проверки. Дайте бизнесу время адаптироваться.

3. Доработать систему. Упростить её использование, обеспечить надежность и стабильность работы ПО.

4. Отказаться от уголовной ответственности. Она уничтожает малый бизнес и провоцирует социальную напряженность.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Мы искренне верим, что Вы слышите малый бизнес и понимаете его значимость для страны. Помогите нам сохранить наши предприятия, рабочие места и доступные цены для россиян. Мы готовы к диалогу и сотрудничеству для выработки реальных решений, которые будут работать на благо экономики России, а не против неё.

РОО «Содействие малому бизнесу»,

«Ассоциация предпринимателей розничной торговли».