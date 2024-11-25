Десант из Минпромторга и «Честного знака» встретился с бизнесом в Петербурге

В Санкт-Петербурге прошло обсуждение между властями и бизнесом по вопросам обязательной маркировки товаров. Предприниматели озвучили проблемы, такие как высокие затраты, трудности с обучением и физическая невозможность маркировки больших остатков товаров. Власти остаются на своей позиции, но бизнес предложил конкретные решения для упрощения процесса.

Зачем понадобилась эта встреча?

В Санкт-Петербурге состоялось напряжённое обсуждение между представителями власти и бизнесом. На встречу прибыли чиновники из Минпромторга, Госдумы и оператора системы маркировки «Честный знак». Темой стали сложные вопросы, связанные с обязательной маркировкой товаров. Бизнесу эта встреча была крайне необходима — накопилось множество претензий и вопросов, от которых зависит будущее тысяч предпринимателей.

Примечательно, что мероприятие изначально планировалось закрытым. Только за день до его начала предпринимателей всё же включили в списки. Но такой подход заставляет задуматься: как власть намерена выстраивать диалог с бизнесом? И можно ли рассчитывать на то, что проблемы будут услышаны?

Почему маркировка — это боль?

Система обязательной маркировки товаров, начавшаяся в России с 2018 года, изначально задумывалась как способ борьбы с контрафактом и серым импортом. Однако для малого бизнеса эта мера обернулась огромной нагрузкой, которая грозит уничтожить их работу.

Основные проблемы, которые выделяет бизнес:

Колоссальные затраты. На внедрение маркировки, обучение сотрудников и закупку оборудования предприниматели вынуждены тратить сотни тысяч рублей, что для многих оказывается неподъёмным.

Физическая невозможность успеть. Огромные товарные остатки требуют тщательной промаркировки. Один предприниматель подсчитал, что маркировка 10 000 единиц товара вручную займёт не менее полутора месяцев непрерывной работы.

Сложности с обучением. Особенно это касается предпринимателей старшего возраста, которым тяжело освоить новые цифровые инструменты.

Янина Тихонова-Гришина, предприниматель из Санкт-Петербурга, прокомментировала:

«Мы за то, чтобы не было контрафакта, но система маркировки должна быть реальной. А сейчас она просто ломает бизнес, требуя неимоверных ресурсов и времени».

Какова позиция властей?

Чиновники придерживаются жёсткой позиции. Замминистра промышленности и торговли Екатерина Приезжева заявила: «Маркировка — это путь к обелению рынка. Отменить её мы не можем, а по сдвиганию сроков говорить пока не приходится». Однако бизнесмены заметили, что решения проблем, с которыми сталкиваются предприниматели, власти, похоже, просто не видят.

Ещё больше недоумения вызвало заявление депутата Госдумы Сергея Лисовского, который сказал:

«Мне неинтересно слушать нытьё людей. Важно, что в эту систему вложены огромные инвестиции».

Эти слова шокировали присутствующих, вызвав возмущение. Создалось впечатление, что поддержка людей и бизнеса вовсе не является приоритетом.

Реваз Юсупов, представитель «Честного знака», предложил открыть в Петербурге центр по маркировке, где предприниматели могли бы получить помощь. Но бизнес отреагировал с сарказмом: «Вы предлагаете нам привезти туда тонны товара? И как это нам поможет?»

Что предлагает бизнес?

Несмотря на скептицизм властей, предприниматели подготовили конкретные предложения:

Сфокусироваться на оптовиках. В первую очередь начать маркировку с крупных рынков, таких как «Садовод» и «Люблино», где сосредоточены основные объёмы серого импорта. Упростить систему. Ввести патент для оптовиков с фиксированной суммой оплаты, который позволил бы вывести серый импорт в легальное поле без чрезмерной бюрократии. Распределить нагрузку. Дать бизнесу время на продажу немаркированных остатков, организовав распродажи, акции или утилизацию.

Ирина Валерианова, сооснователь Ассоциации розничной торговли, отметила: «Если внедрить патентную систему, то можно снять нагрузку с розницы и дать мелким предпринимателям возможность адаптироваться. Сейчас же многие просто не выдержат этих требований».

Мнение за кадром

Один из участников встречи поделился своими наблюдениями:

«Наши петербургские чиновники в курсе реальных проблем. Москвичи же говорят общими фразами, будто живут в параллельной реальности. Они просто не хотят признавать, что есть серьёзные проблемы».

По его словам, несмотря на многочисленные письма и обращения от бизнеса, представители Минпромторга оставались неготовыми к обсуждению:

«Сложилось впечатление, что их задача — не решить проблему, а попытаться нас „нагнуть“. Но петербургская сторона была готова к диалогу, в отличие от них».

Похоже, им никто не рассказал

Ирина Валерианова отметила, что проблемы малого бизнеса, которые чиновники могли увидеть во время инспекций, до их руководства так и не донесли.

«Они не хотят слышать реальных фактов и предпочитают ориентироваться на статистику, которая мало связана с жизнью. Чиновники и депутаты Госдумы оторваны от реальности, и это становится всё очевиднее».

Что делать с немаркированными остатками?

Одним из самых острых вопросов встречи стал вопрос о том, что делать с немаркированными товарами. «Что с ними делать? Выбросить?» — задала риторический вопрос депутат Ирина Иванова. Но внятного ответа так никто и не получил.

Светлана Чернецова, владелица магазина детских товаров, привела пример из своей практики: «Ранее маркированные коды на обуви уже не читаются. А предложенные меры по перемаркировке фактически требуют от меня стать производителем обуви. Но это невозможно!»

Диалог или монолог?

По итогам встречи у предпринимателей осталось ощущение, что власти предпочитают не замечать реальных проблем. Всё, что предлагают чиновники, — это вебинары и консультации. Но разве этого достаточно для спасения тысяч малых предприятий?

Как отметил один из участников: «Чиновники будто забыли, что их задача — поддерживать малый бизнес. Вместо этого нас заставляют бороться с невозможными требованиями. Если это продолжится, тысячи предпринимателей окажутся за бортом».

Центр нужен в каждом городе

Бизнес подчёркивает, что проблемы маркировки существуют не только в Петербурге. Они актуальны для всех регионов, включая небольшие города и деревни, где ресурсов для выполнения требований маркировки ещё меньше. «Центр помощи, который предлагают открыть в Петербурге, нужен в каждом городе страны! Иначе малый бизнес в регионах просто погибнет», — заявил один из участников встречи.

Что дальше?

Очевидно, что ситуация требует пересмотра. Если государство действительно хочет поддерживать предпринимателей, оно должно искать компромиссы и вводить реалистичные меры. Пока же система маркировки рискует стать не инструментом борьбы с контрафактом, а причиной массового закрытия малого бизнеса.