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Маркировка товаров

Десант из Минпромторга и «Честного знака» встретился с бизнесом в Петербурге

В Санкт-Петербурге прошло обсуждение между властями и бизнесом по вопросам обязательной маркировки товаров. Предприниматели озвучили проблемы, такие как высокие затраты, трудности с обучением и физическая невозможность маркировки больших остатков товаров. Власти остаются на своей позиции, но бизнес предложил конкретные решения для упрощения процесса.
Десант из Минпромторга и «Честного знака» встретился с бизнесом в Петербурге
Совещание по вопросам маркировки с Минпромторгом, ЗакСом Петербурга, КППИТ, ЦРПТ, Роспотребнадзором, 1С и предпринимател

Зачем понадобилась эта встреча?

В Санкт-Петербурге состоялось напряжённое обсуждение между представителями власти и бизнесом. На встречу прибыли чиновники из Минпромторга, Госдумы и оператора системы маркировки «Честный знак». Темой стали сложные вопросы, связанные с обязательной маркировкой товаров. Бизнесу эта встреча была крайне необходима — накопилось множество претензий и вопросов, от которых зависит будущее тысяч предпринимателей.

Примечательно, что мероприятие изначально планировалось закрытым. Только за день до его начала предпринимателей всё же включили в списки. Но такой подход заставляет задуматься: как власть намерена выстраивать диалог с бизнесом? И можно ли рассчитывать на то, что проблемы будут услышаны?

Почему маркировка — это боль?

Система обязательной маркировки товаров, начавшаяся в России с 2018 года, изначально задумывалась как способ борьбы с контрафактом и серым импортом. Однако для малого бизнеса эта мера обернулась огромной нагрузкой, которая грозит уничтожить их работу.

Основные проблемы, которые выделяет бизнес:

  • Колоссальные затраты. На внедрение маркировки, обучение сотрудников и закупку оборудования предприниматели вынуждены тратить сотни тысяч рублей, что для многих оказывается неподъёмным.

  • Физическая невозможность успеть. Огромные товарные остатки требуют тщательной промаркировки. Один предприниматель подсчитал, что маркировка 10 000 единиц товара вручную займёт не менее полутора месяцев непрерывной работы.

  • Сложности с обучением. Особенно это касается предпринимателей старшего возраста, которым тяжело освоить новые цифровые инструменты.

Янина Тихонова-Гришина, предприниматель из Санкт-Петербурга, прокомментировала:

«Мы за то, чтобы не было контрафакта, но система маркировки должна быть реальной. А сейчас она просто ломает бизнес, требуя неимоверных ресурсов и времени».

Какова позиция властей?

Чиновники придерживаются жёсткой позиции. Замминистра промышленности и торговли Екатерина Приезжева заявила: «Маркировка — это путь к обелению рынка. Отменить её мы не можем, а по сдвиганию сроков говорить пока не приходится». Однако бизнесмены заметили, что решения проблем, с которыми сталкиваются предприниматели, власти, похоже, просто не видят.

Ещё больше недоумения вызвало заявление депутата Госдумы Сергея Лисовского, который сказал: 

«Мне неинтересно слушать нытьё людей. Важно, что в эту систему вложены огромные инвестиции».

Эти слова шокировали присутствующих, вызвав возмущение. Создалось впечатление, что поддержка людей и бизнеса вовсе не является приоритетом.

Реваз Юсупов, представитель «Честного знака», предложил открыть в Петербурге центр по маркировке, где предприниматели могли бы получить помощь. Но бизнес отреагировал с сарказмом: «Вы предлагаете нам привезти туда тонны товара? И как это нам поможет?»

Что предлагает бизнес?

Несмотря на скептицизм властей, предприниматели подготовили конкретные предложения:

  1. Сфокусироваться на оптовиках. В первую очередь начать маркировку с крупных рынков, таких как «Садовод» и «Люблино», где сосредоточены основные объёмы серого импорта.

  2. Упростить систему. Ввести патент для оптовиков с фиксированной суммой оплаты, который позволил бы вывести серый импорт в легальное поле без чрезмерной бюрократии.

  3. Распределить нагрузку. Дать бизнесу время на продажу немаркированных остатков, организовав распродажи, акции или утилизацию.

Ирина Валерианова, сооснователь Ассоциации розничной торговли, отметила: «Если внедрить патентную систему, то можно снять нагрузку с розницы и дать мелким предпринимателям возможность адаптироваться. Сейчас же многие просто не выдержат этих требований».

Мнение за кадром

Один из участников встречи поделился своими наблюдениями:

«Наши петербургские чиновники в курсе реальных проблем. Москвичи же говорят общими фразами, будто живут в параллельной реальности. Они просто не хотят признавать, что есть серьёзные проблемы».

По его словам, несмотря на многочисленные письма и обращения от бизнеса, представители Минпромторга оставались неготовыми к обсуждению:

«Сложилось впечатление, что их задача — не решить проблему, а попытаться нас „нагнуть“. Но петербургская сторона была готова к диалогу, в отличие от них».

Похоже, им никто не рассказал

Ирина Валерианова отметила, что проблемы малого бизнеса, которые чиновники могли увидеть во время инспекций, до их руководства так и не донесли.

«Они не хотят слышать реальных фактов и предпочитают ориентироваться на статистику, которая мало связана с жизнью. Чиновники и депутаты Госдумы оторваны от реальности, и это становится всё очевиднее».

Ирина Валерианова, сооснователь Ассоциации розничной торговли, на совещании в Ратуше

Что делать с немаркированными остатками?

Одним из самых острых вопросов встречи стал вопрос о том, что делать с немаркированными товарами. «Что с ними делать? Выбросить?» — задала риторический вопрос депутат Ирина Иванова. Но внятного ответа так никто и не получил.

Светлана Чернецова, владелица магазина детских товаров, привела пример из своей практики: «Ранее маркированные коды на обуви уже не читаются. А предложенные меры по перемаркировке фактически требуют от меня стать производителем обуви. Но это невозможно!»

Диалог или монолог?

По итогам встречи у предпринимателей осталось ощущение, что власти предпочитают не замечать реальных проблем. Всё, что предлагают чиновники, — это вебинары и консультации. Но разве этого достаточно для спасения тысяч малых предприятий?

Как отметил один из участников: «Чиновники будто забыли, что их задача — поддерживать малый бизнес. Вместо этого нас заставляют бороться с невозможными требованиями. Если это продолжится, тысячи предпринимателей окажутся за бортом».

Центр нужен в каждом городе

Бизнес подчёркивает, что проблемы маркировки существуют не только в Петербурге. Они актуальны для всех регионов, включая небольшие города и деревни, где ресурсов для выполнения требований маркировки ещё меньше. «Центр помощи, который предлагают открыть в Петербурге, нужен в каждом городе страны! Иначе малый бизнес в регионах просто погибнет», — заявил один из участников встречи.

Что дальше?

Очевидно, что ситуация требует пересмотра. Если государство действительно хочет поддерживать предпринимателей, оно должно искать компромиссы и вводить реалистичные меры. Пока же система маркировки рискует стать не инструментом борьбы с контрафактом, а причиной массового закрытия малого бизнеса.

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