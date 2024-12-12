Налог с продажи недвижимости

*Как учитываются доходы от продажи недвижимости для единого пособия* ❓

*Продали имущество. Что войдет в доход для единого пособия?*

*Коротко*

Учитывается налогооблагаемый доход по данным Федеральной налоговой службы (ФНС).

*Подробно*

При расчете среднедушевого дохода для единого пособия учитывается в том числе налогооблагаемый доход от продажи имущества: например, недвижимости, транспорта.

Вот ситуации, в которых налога при продаже имущества нет. Соответственно, вырученная семьей сумма при оценке нуждаемости не учитывается или уменьшается.

1️⃣ *Продажа позже минимального срока владения*

Для недвижимости — 3 года в любой из этих ситуаций:

🔹 жилье было получено в наследство

🔹 подарено членом семьи или близким родственником

🔹приватизировано

🔹 продано единственное жилье или другое куплено не ранее 90 дней до продажи

В остальных случаях — 5 лет.

2️⃣ *Семья с детьми покупает другое жилье*

Если семья с двумя и более детьми взамен проданного жилья в том же году или до 30 апреля следующего года приобрела жилье большей площади или стоимости — налога нет при продаже на любом сроке владения.

3️⃣ *Вычеты равны или больше дохода от продажи*

Налогооблагаемый доход уменьшается на одну из этих сумм по выбору:

🔹расходы на покупку — если есть подтверждающие документы

🔹 фиксированный вычет — 1 млн ₽ для жилья и земельных участков, 250 тыс. ₽ — для другого имущества

❗️ Для единого пособия учитывается разница между доходом от продажи и вычетом — сумма, с которой уплачивается налог.

*Как учитывается налогооблагаемый доход*❓

Сумма дохода от продажи имущества поступит в Социальный фонд России (СФР) из ФНС на основании деклараций или других сведений — подтверждающие документы от семьи не требуются.

СФР самостоятельно рассчитает сумму дохода по формуле:

Налогооблагаемый доход в налоговом периоде / 12 × Кол-во месяцев, которые вошли в расчетный период