Налог с продажи недвижимости

*Как учитываются доходы от продажи недвижимости для единого пособия* ❓
*Продали имущество. Что войдет в доход для единого пособия?*
*Коротко*
Учитывается налогооблагаемый доход по данным Федеральной налоговой службы (ФНС).
*Подробно*
При расчете среднедушевого дохода для единого пособия учитывается в том числе налогооблагаемый доход от продажи имущества: например, недвижимости, транспорта.
Вот ситуации, в которых налога при продаже имущества нет. Соответственно, вырученная семьей сумма при оценке нуждаемости не учитывается или уменьшается.
1️⃣ *Продажа позже минимального срока владения*
Для недвижимости — 3 года в любой из этих ситуаций:
🔹 жилье было получено в наследство
🔹 подарено членом семьи или близким родственником
🔹приватизировано
🔹 продано единственное жилье или другое куплено не ранее 90 дней до продажи
В остальных случаях — 5 лет.
2️⃣ *Семья с детьми покупает другое жилье*
Если семья с двумя и более детьми взамен проданного жилья в том же году или до 30 апреля следующего года приобрела жилье большей площади или стоимости — налога нет при продаже на любом сроке владения.
3️⃣ *Вычеты равны или больше дохода от продажи*
Налогооблагаемый доход уменьшается на одну из этих сумм по выбору:
🔹расходы на покупку — если есть подтверждающие документы
🔹 фиксированный вычет — 1 млн ₽ для жилья и земельных участков, 250 тыс. ₽ — для другого имущества
❗️ Для единого пособия учитывается разница между доходом от продажи и вычетом — сумма, с которой уплачивается налог.
*Как учитывается налогооблагаемый доход*❓
Сумма дохода от продажи имущества поступит в Социальный фонд России (СФР) из ФНС на основании деклараций или других сведений — подтверждающие документы от семьи не требуются.
СФР самостоятельно рассчитает сумму дохода по формуле:
Налогооблагаемый доход в налоговом периоде / 12 × Кол-во месяцев, которые вошли в расчетный период
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