❓ Как получить семейную ипотеку без детей: схема, нюансы и риски

В случае если созаемщиками выступят члены семьи, которая подходит под условия льготной программы, семейную ипотеку могут одобрить и бездетным клиентам. Подобные схемы широко не анонсируются на рынке.

Плюсы и риски схемы

Главный плюс для заемщиков, у которых пока нет детей или дети не подходят под условия программы, это возможность получить ипотеку по ставке в несколько раз ниже среднерыночного уровня. Но есть целый ряд нюансов — начиная с того, что часть недвижимости будет принадлежать «донору». Созаемщика привлечь можно, некоторые банки даже готовы рассматривать не родственников, однако этот человек должен обязательно участвовать как в кредитном договоре, так и в договоре долевого участия, в дальнейшем на него должна быть оформлена собственность в данной квартире не менее 10%.

После оформления права собственности такой «донор» может отказаться от своей доли. Чтобы исключить «донора» из числа сособственников и созаемщиков, необходимо подписание с ним соглашения об этом. Если одна из сторон вопреки первоначальной договоренности откажется подписывать такое соглашение, то сделать с этим что-либо второй стороне будет практически невозможно.

С позиции тех семей, кто соглашается выступить созаемщиком по программе, тоже есть важные ограничения. Главное из них — использовав возможность взять семейную ипотеку, такие созаемщики теряют возможность еще раз взять кредит по этой программе до тех пор, пока не будет выплачен оформленный кредит.

Кроме того, «доноры» рискуют получить дополнительную финансовую ответственность. Для «донора» в данном случае имеются существенные риски на случай неплатежа со стороны конечного приобретателя до переоформления собственности. Ведь в этом случае банк имеет право предъявить требование к обоим собственникам. Также не исключено, что, даже если кредит будет выплачиваться в сроки, банк посчитает финансовое положение конечного покупателя недостаточно стабильным и откажет «донору» в выходе из сделки.

Риски есть и в случае гипотетического судебного банкротства заемщиков-«доноров» — при таком развитии событий суд вполне может оспорить сделку по отказу от доли в квартире основных заемщиков. Существует риск, что такая сделка будет признана недействительной и доля будет продана на торгах. Этот риск выше, если банкротство начнется меньше чем через три года после сделки.