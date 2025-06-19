Заменит ли адвокат главного бухгалтера на допросе к налоговой

Некоторые нюансы допроса в налоговой

Свидетель не обязан свидетельствовать против самого себя или против своих родственников (ст. 51 Конституции РФ, п. 3 ст, 90 НК РФ). Если он не может ответить на вопрос инспектора, потому что не помнит или не знает каких-либо обстоятельств — он вправе так и ответить.

Однако если в одном случае свидетель сказал «не помню», а в другом — внезапно «вспомнил», то тут возможны обоснованные сомнения со стороны инспекторов в правдивости его показаний. Есть неплохой вариант ответа «затрудняюсь сейчас ответить на этот вопрос», дающий некоторую фору, чтобы подготовиться к следующим вопросам. Но опять-таки, инспекторы могут задавать одни и те же вопросы, но по-разному, чтобы подловить допрашиваемое лицо. Допрос может длиться долго, инспекторы могут сменяться. В общем, адвокат на допросе точно не помешает.

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