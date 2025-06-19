Заменит ли адвокат главного бухгалтера на допросе к налоговой

Страшное слово — «допрос». Еще страшнее — «в налоговой»
Нередки ситуации, когда в налоговую инспекцию вызывают на допрос сотрудника организации — от топ-менеджмента, к примеру, главного бухгалтера, финдиректора или руководителя, до курьера, секретаря или уборщицы. Кстати, этих отправлять на допрос опаснее всего. Особенно, если у них синдром отличника. Вероятно, может возникнуть вариант решения проблемы — «отправим на допрос нашего знакомого адвоката, пусть он там на все эти каверзные вопросы инспекторов отвечает, он этому обучен, ему за это деньги платят. А мы спокойно будем работать». Был ведь такой соблазн?
Адвокат поможет?
Ответим сразу: отправить на допрос только адвоката — не получится. Участие адвоката на допросе не освобождает лицо, которое вызвали повесткой, от присутствия на допросе. Кроме того, адвокат свидетеля не вправе отвечать на вопросы, адресованные свидетелю. Но он вправе давать замечания, которые следует отразить в протоколе. А также, не забываем об адвокатской тайне — сведения, полученные адвокатом в связи с исполнением им своих профессиональных обязанностей — раскрывать нельзя (п. 2 ч. 2 ст. 90 НК РФ).
Подытожим: адвокат не заменит главного бухгалтера на допросе. Как и любое другое лицо, вызванное по повестке.
Некоторые нюансы допроса в налоговой
Свидетель не обязан свидетельствовать против самого себя или против своих родственников (ст. 51 Конституции РФ, п. 3 ст, 90 НК РФ). Если он не может ответить на вопрос инспектора, потому что не помнит или не знает каких-либо обстоятельств — он вправе так и ответить.
Однако если в одном случае свидетель сказал «не помню», а в другом — внезапно «вспомнил», то тут возможны обоснованные сомнения со стороны инспекторов в правдивости его показаний. Есть неплохой вариант ответа «затрудняюсь сейчас ответить на этот вопрос», дающий некоторую фору, чтобы подготовиться к следующим вопросам. Но опять-таки, инспекторы могут задавать одни и те же вопросы, но по-разному, чтобы подловить допрашиваемое лицо. Допрос может длиться долго, инспекторы могут сменяться. В общем, адвокат на допросе точно не помешает.
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