⚡ Юрлица шортят рынок перед заседанием ЦБ. Какие акции они хоронят и что делать простым инвесторам?

Сегодня нас ждет ключевое событие этого года — заседание Центрального банка!

👀 И крупные игроки через рынок фьючерсов дают нам подсказки о своих ожиданиях.

На текущем этапе мы вновь видим любопытный расклад: частные инвесторы делают ставку на рост, а юридические лица уверены в падении рынка. Напоминает ситуацию, которая складывалась в конце ноября, когда я делал похожую статью.

Казалось бы, рынок уже готов к 23%, + недельная инфляция вышла выше ожиданий. Но почему тогда крупные игроки готовятся к снижению, несмотря на оптимизм «физиков»? Причин несколько: