⚡ Юрлица шортят рынок перед заседанием ЦБ. Какие акции они хоронят и что делать простым инвесторам?

Сегодня нас ждет ключевое событие этого года — заседание Центрального банка!
👀 И крупные игроки через рынок фьючерсов дают нам подсказки о своих ожиданиях.
На текущем этапе мы вновь видим любопытный расклад: частные инвесторы делают ставку на рост, а юридические лица уверены в падении рынка. Напоминает ситуацию, которая складывалась в конце ноября, когда я делал похожую статью.
Казалось бы, рынок уже готов к 23%, + недельная инфляция вышла выше ожиданий. Но почему тогда крупные игроки готовятся к снижению, несмотря на оптимизм «физиков»? Причин несколько:
💭 Негатив выше ожиданий. Многие считают, что рынок заложил уже 23%, однако есть и те, кто полагает, что рынок ошибается и ставка может быть повышена до 24-25%. Это пугает рынок, который и так находится под влиянием множества негативных факторов.
💭 Неопределенность в геополитике. Постоянные качели от обсуждений мирных переговоров до применения новых ракет ставят рынок в подвешенное состояние. Слухи порождают негатив, а реальных решений, способных стабилизировать ситуацию, нет и, судя по конференции президента, не будет. Ждём Трампа.
🌑 Какие компании уничтожают юрлица?
1. 🛢️ Транснефть привилегированный ($TRNFP)
Недавно Минюст зарегистрировал приказ ФАС об индексации тарифов Транснефти в 2025 году на 5,8%.
На этом фоне 29 игроков из 32 ставят на падение в ближайшее время, несмотря на вчерашний позитив. Только вдумайтесь: 118 000 контрактов — только на падение, тогда как всего 1 700 — на рост.
2. 🖱️ВКонтакте ($VKCO)
Лучшая (нет) соцсеть страны снова в фаворитах на шорт. Казалось бы, увеличение интереса населения к дополнительным приложениям (VK Музыка и VK Видео) должно позитивно сказаться на перспективах компании. Но нет.
Тут ситуация немного получше: 25 000 контрактов на падение и 5 000 — на рост. Всего торгуют 30 игроков, из них более 90% ожидают дальнейшего падения!
3. 🖥️ Яндекс ($YDEX)
Снова в нашем топе. Почему? Я не знаю. Компания мне нравится. Одна из тех компаний, которая составляла и продолжает составлять реальную конкуренцию Западу.
Тут ситуация неоднозначная: 36 игроков ставят на падение, тогда как 18 — на рост. Но удивляет число контрактов! На падение 131 000 против 30 000 на рост.
4. 🌾ФосАгро ($PHOR)
Да, я сам очень сильно удивился. Одна из любимых компаний, которая придерживается политики «адекватного бизнеса». Но не все так думают.
28 000 контрактов ставят на шорт, тогда как 4 000 — на лонг. Известно, что мнение поменяли где-то в начале декабря, возможно, мы что-то не знаем.
🔪 Ключевая ставка и недельная инфляция. Что готовит ЦБ? Мнение
Для начала данные недельной инфляции:
🔹 Недельная инфляция немного замедлилась до 0,35%. На прошлой неделе было 0,48%. Разворот? Нет, конечно.
🔹 Годовая инфляция ускорилась до 9,50%. Неделей ранее было 9,32%. Напоминаю, показатель вышел за пределы верхней границы прогноза ЦБ.
🔹 Продовольственные товары выросли на 0,80%. Неделей ранее было 0,76%. Проблемы остались теми же: импорт, логистика, Новый год.
На фоне всех тех данных, которые мы с вами разбирали в течение месяца, можно сделать логический вывод, что повышение однозначно будет. Как и говорил ранее, 23% — самый реалистичный сценарий. Но предположение о 24-25% я не игнорирую. Никто не может знать, что в голове у регулятора.
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Комментарии3
отличный обзор, жаль не столь оптимистичный
Да, к сожалению.
Реалистичный