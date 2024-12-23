🔮 Экстрасенс. Неожиданное решение ЦБ открыло новый подтип инвестора? Мнение о КС 21% и что оно значит для вас!?

«Ну конечно, 21%! Я же говорил». Еще вчера ты лежал на диване, а сегодня — эксперт мирового уровня. Как так получилось? Смотрим.

Для начала — я рад. Ключевую ставку сохранили на уровне 21%, и рынок отскочил на 10%.

В общем и целом, ЦБ считает, что условия денежно-кредитной политики уже достаточно жесткие, и смысла ещё больше душить экономику нет. По их прогнозам, инфляция должна начать тормозить и при текущей ключевой ставке. Ждём февраль, и если инфляция начнёт замедляться — оставят всё как есть, не начнёт — ставку вновь поднимут.

Ожидал ли этого решения рынок❓ Нет.

👤 Аналитики с большим опытом ждали — повышения .

👤 Игроки с большим капиталом ждали — повышения .

👤 Банки выдавали депозиты под 23–24% — ожидали тоже повышения.

🧠 Несколько телеграм-«аналитиков» прогнозировали сохранение КС на уровне 21%.

И, как вы поняли, началось... В основном мне понравились комментарии по типу: «Это было очевидно» и «Я знал». Конечно, вам очевидно, а вот аналитикам Сбербанка — нет, раз депозиты под 23–24% выдавали. Скорее всего, уровень аналитики у них немного слабее)) Поздравляю!

💭 Решение ЦБ. Почему повышение больше не инструмент «помощи»?

Когда Центральный банк объявил о сохранении ключевой ставки, у многих возникли вопросы: зачем? почему? за что?

❗ЦБ пришёл к выводу, что ставка как инструмент управления экономикой утрачивает эффективность. Почему?

Во-первых, инфляция остаётся около 9%, несмотря на уже введённые жёсткие меры. Логика проста: если 21% не сработало, то 23% или даже 25% не станут чудодейственным решением.

Во-вторых, дальнейшее ужесточение (до 23% или даже выше) рискует превратить экономику в механизм самоуничтожения, где бизнес загибается под грузом кредитов, а бюджет страны разрывается из-за растущих процентных расходов.

По сути, большинство целей ЦБ достиг не через повышение ставки, а через другие инструменты. Потребительское кредитование ослаблено повышением надбавок к рискам, корпоративное — ужесточением нормативов для банков. И всё.

🌪️ Давление на Набиуллину. А что сделали бы вы?

Сейчас складывается интересная картина: ставка должна поддерживать баланс между инфляцией и экономикой, но почему-то о втором давно все забыли.

⚠️ Где этот баланс, если за последние полгода экономика стала жертвой стереотипного подхода: «любой ценой сдержать инфляцию»? Риски рецессии во время СВО недопустимы, но именно к этому нас ведет чрезмерно жёсткая политика. Экономика несёт колоссальные издержки, бюджет трещит под весом процентных расходов, компании платят меньше налогов, а уставшие от давления бизнес и чиновники требуют смягчения.

Понимаете, как может чувствовать себя Набиуллина?

Вы принимаете решения, которые открыто критикуются бизнесом, чиновниками, населением и даже президентом. Вы осознаёте, что ваши действия могут обрушить экономику, превратить компании в «полуживых» и усилить недовольство. Но при этом главная задача — сохранить иллюзию контроля.

При этом ставка практически не затрагивает ключевой фактор инфляции — военный сектор. Главный драйвер инфляции остаётся вне зоны контроля ЦБ, и это превращает монетарную политику в симуляцию управления.

🤔 Что имеем по итогу? Одну неопределённость. Дальнейшее повышение ставки грозит новой волной дефолтов и полной стагнацией, но и снижение несёт свои огромные риски. Думаю, решение о сохранении КС — это осознание слабости инструмента. Дальнейшие решения должны быть продиктованы не стереотипами и догмами, а реальными потребностями экономики. Ну, а мы продолжаем наблюдать...

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