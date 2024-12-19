☃️ Замещающие облигации: последний разумный шанс инвестировать в валюту? Топ-5 лучших ЗО на 2025 год!

Что делать, когда доллар становится спекуляцией, а валютных инструментов становится всё меньше? Инвестировать в Рубль? Нет, спасибо. Есть тут одна альтернатива

После исчезновения доллара и евро с торговых площадок, одним из самых разумных вариантов инвестирования в валюту остаются — замещающие облигации (ЗО).

2024 год заканчивается для рынка ЗО не особо приятно. Что произошло и почему они перестали быть актуальными?

Переоценка рублёвых активов. Замещайки в глазах инвесторов стали проигрывать на фоне рублёвых активов. Разрушенные валютные механизмы. Сейчас доллар в России трактуется больше как спекулятивный актив, а не инструмент сохранения средств Сокращение фондирования в валюте. Банки всё чаще избегают валютных операций, что подтачивает ликвидность ЗО и снижает их привлекательность.

💣 В 2025 году мы столкнёмся с печальной ситуацией: $4 млрд замещающих облигаций будут погашены, включая $1,4 млрд по суверенным выпускам. По офертам могут быть досрочно погашены ещё $3,5 млрд.

По итогу валютных инструментов станет ещё меньше, и это обернётся ростом котировок оставшихся выпусков.

🌪️ ТОП-5 ЗО, которые всё ещё стоят вашего внимания

ЛУКОЙЛ ЗО-26

• ISIN: RU000A1059N9

• Рейтинг: ААА

• Доходность: 9,34%

• Погашение: 02-11-2026

• Доходность купона $: 4,75%

• Периодичность выплат в год: 2

Эти облигации можно назвать «золотой серединой». Уязвимость в том, что компания сфокусирована на экспорте, и санкционная нагрузка может ударить по долларовым поступлениям. С другой стороны, если рубль продолжит слабеть, доходы от экспорта однозначно помогут.

🗣️ Для тех, кто ищет стабильность и не готов к высоким рискам — идеальный вариант.

Газпром капитал ЗО26-1-Д

• ISIN: RU000A105RG4

• Рейтинг: ААА

• Доходность: 11,85%

• Погашение: 11-02-2026

• Доходность купона $: 5,48%

• Периодичность выплат в год: 2

Здесь важно учитывать нюансы. Газпром зависит от сложной геополитической обстановки. Любые изменения на газовом рынке могут мгновенно отразиться на финансовых потоках компании. Как пример: взрыв "Северного потока". Однако текущая диверсификация поставок смягчает эти риски.

🗣️ Для тех, кто готов взять на себя умеренные риски ради высокой доходности — must-have.

Полюс ЗО28-Д

• ISIN: RU000A108P79

• Рейтинг: ААА

• Доходность $: 10,12%

• Погашение: 14-10-2028

• Доходность купона $: 4,13%

• Периодичность выплат в год: 2

Полюс всегда был символом стабильности благодаря своим золоторудным активам. Но сейчас — это товар, сильно подверженный волатильности. Если глобальная экономика уйдет в сторону криптовалюты (Трамп, привет), спрос на металл может упасть. С другой стороны, Полюс может выиграть в случае глобальной девальвации валют или роста инфляции.

🗣️ Для тех, кто верит в силу золота и не боится Трампа.

ГТЛК ЗО26-Д

• ISIN: RU000A107AQ5

• Рейтинг: АА-

• Доходность: 14,3%

• Погашение: 18-02-2026

• Доходность купона $: 5,41%

• Периодичность выплат в год: 2

Самая высокая доходность — самый высокий риск. Долговая нагрузка остаётся выше, чем у конкурентов, а зависимость от госзаказов делает облигации чувствительными к политическим и экономическим изменениям.

🗣️ Высокая доходность компенсирует риски.

Совкомфлот ЗО-2028

• ISIN: RU000A105A87

• Рейтинг: ААА

• Доходность: 10,33%

• Погашение: 26-04-2028

• Доходность купона $: 4,67%

• Периодичность выплат: 2

Ну, тут ключевой риск — это снижение объёмов перевозок в случае сокращения спроса на российские энергоресурсы. Тем не менее Совкомфлот активно диверсифицирует свой флот, включая проекты по перевозке сжиженного газа.

🗣️ Для тех, кто ценит стабильный доход и видит перспективы компании.

🤔 Для меня выбор таких инструментов всегда был показателем опыта людей в диверсификации. В 2025 году их привлекательность будет расти за счёт дефицита, но сегодня это мало кто понимает.

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