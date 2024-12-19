💢 Шортисты проиграли. Как решение ЦБ уничтожило позиции юрлиц? Сравнение прогнозов!

Перед заседанием Центробанка я, по традиции, опубликовал статью про соотношение лонговых и шортовых позиций крупных игроков на рынке.

По итогу мы увидели, что подавляющее большинство ставит исключительно на дальнейшее снижение рынка. Это также было видно по многим крупным компаниям, которые также активно продавались.

Ну и все мы помним, чем закончилось важнейшее заседание этого года. Сейчас становится очевидно, почему именно так отреагировал рынок.