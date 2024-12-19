💢 Шортисты проиграли. Как решение ЦБ уничтожило позиции юрлиц? Сравнение прогнозов!

Перед заседанием Центробанка я, по традиции, опубликовал статью про соотношение лонговых и шортовых позиций крупных игроков на рынке.
По итогу мы увидели, что подавляющее большинство ставит исключительно на дальнейшее снижение рынка. Это также было видно по многим крупным компаниям, которые также активно продавались.
Ну и все мы помним, чем закончилось важнейшее заседание этого года. Сейчас становится очевидно, почему именно так отреагировал рынок.
❗Главный драйвер именно такого роста — массовые маржин-коллы и осознанное закрытие шорто́в. Ощутимый позитив спустя несколько месяцев падения сыграл важную роль.
👣 Ошибочное мнение. Никто не выходит из фондов ликвидности
Текущий рост рынка на 15% произошёл неожиданно для многих участников. И многие ошибочно думали, что рынок растет из-за притока средств с фондов ликвидности (LQDT), — оказалось, это не так.
⚠️ Видим, что по статистике в четверг и в пятницу наблюдался именно приток в фонды ликвидности, а не их отток.
Из этого можно сделать лишь один вывод: рынок ещё даже не начал расти за счёт новых денег. Когда фонды ликвидности начнут перекладывать средства в рынок, мы увидим ещё более мощный рост.
🗿 Тогда и сейчас: Объём уменьшился, шорты́ остались. Сравнение позиций
🛢️ Транснефть привилегированная ($TRNFP)
После заседания, акции компании выросли уже на 35%. Новость о том, что тарифы на прокачку нефти будут дополнительно повышены в 2025 году, добавила много позитива. В субботу акция стала одним из лидеров роста.
Как и говорил ранее, объём шортовых позиций значительно упал. Однако тенденция шортить сохраняется:
Контракты: 43 000 на падение и 10 000 на рост (до заседания: 118 000 на падение и 1 700 на рост).
Из 12 игроков, 11 всё ещё ставят на падение (до заседания было 29 из 32).
🖱️ ВКонтакте ($VKCO)
После заседания множество IT-компаний улетело вверх немного больше остальных. ВК также не остался в стороне и на сегодняшний день прибавил 20%. Недавно вышла новость про поправки закона "О рекламе", согласно которым компании будут отчислять государству часть дохода (3%). На этом фоне несколько IT-компаний штормило, но ничего критичного.
Ситуация по контрактам:
18 000 на падение, 1 400 на рост (до заседания: 25 000 на падение, 5 000 на рост).
20 из 23 игроков продолжают шортить.
🖥️ Яндекс ($YDEX)
Компания, как и ВК, отлично себя чувствовала после заседания ЦБ. Акции за это время выросли на 18%. Многие отмечают компанию как одну из лучших по нынешним ценам. + Был небольшой позитив после покупки "Бери заряд!"
По контрактам ситуация может показаться неоднозначной, но не забываем про хеджирование!
158 000 на падение и 12 000 на рост (до заседания: 131 000 на падение и 30 000 на рост).
31 из 37 игроков ставят на падение.
🌾 ФосАгро ($PHOR)
Акции выросли на 11%, несмотря на высокую волатильность. Многие прогнозируют рост на фоне снижения рубля и цен на удобрения.
По статистике видим огромную разницу в соотношении контрактов. Ситуация такая:
35 000 контрактов на падение, тогда как всего лишь 64 (не тысяч) — на лонг.
Торгуют 18 игроков, из которых 17 ставят исключительно на падение.
🤔 По итогу имеем то, что имеем. Юрлица, переоценив жёсткость регулятора, стали жертвами своих позиций. Сейчас этим уже не удивить, если смотреть на то, под какие проценты давали вклады банки. Думаю, когда ЦБ подтвердит пик ключевой ставки, это действительно станет сигналом для крупного капитала. Переток из фондов ликвидности в акции может запустить новый этап роста, а пока мы ещё можем сходить ниже.
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