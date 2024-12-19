🏗 Дефолт под 21%: Как выживают девелоперы в начале 2025 года? Кто адаптировался, а главное как?

Массовый рынок рухнул, ипотека недоступна, но некоторые застройщики всё ещё держатся. Семейная ипотека? Выход в регионы? Какие способы нашли застройщики? Смотрим...

Конец 2024 года запомнился для всех нас "позитивным" решением ЦБ о сохранении ставки. В свою очередь, это положительно отразилось на всем российском фондовом рынке.

❗Главными бенефициарами роста выступили — девелоперы!

С одной стороны, многим непонятен такой рост, так как, по сути, ничего не изменилось. Но с другой стороны, все ожидали повышения до 23%, тем самым оказывая давление на рынок недвижимости.

🏚️ Тень 2024: почему массовый рынок умер?

Если вспомнить все события 2024 года, становится очевидно, что это явно не был удачный год для покупки квартиры. Причины:

Отмена льготной ипотеки. Субсидированные ставки раздували спрос, искусственно удерживая продажи на высоком уровне. После их отмены продажи новостроек упали: в третьем квартале заключено 114 тыс. ДДУ — на 20-25% меньше, чем в среднем за полгода. Ставка убила ипотеку. Никто не захотел брать ипотеку под 30-40%, это сюр. Также известно, что на конец 2024 года доля ипотечных сделок упала с 80% до 70%. Стагнация доходов населения. Спрос на жильё больше не поддерживался ростом доходов. Народ предпочитал копить (под подушкой) или держать деньги на депозитах.

⚠️ Особенно тяжело приходилось таким компаниям, как ПИК и "Самолёт", которые делали ставку на массовый сегмент.

Именно здесь была сосредоточена вся льготная ипотека. После отмены, стало очевидно, что бизнесу сильно сложно справляться без госдотаций. Ещё раз доказывает, что массовый сегмент ≠ стабильность в период таких ставок.

Однако девелоперы премиального сегмента, такие как MR Group и "Эталон", смогли пережить кризис намного-намного легче. Тут, очевидно. Дело, конечно, в потребителях, а точнее в уровне их благосостояния. Там люди не привыкли считать, сколько им останется денег на еду после выплаты всех кредитов.

🗿 Адаптация в 2025: старая-новая тактика

Задача: увеличить объем продаж, диверсифицировать деятельность, найти новых клиентов и в конечном счёте увеличить выручку.

Как это можно сделать в густонаселённых регионах (Москва, Питер)❓ Сейчас, практически никак.

Поэтому застройщики придумали "новый" подход. Они массово начали заполнять регионы, где конкуренция немного слабее, а условия работы мягче, + легче договариваться с властями о субсидиях. Это особенно заметно на примере комплексного развития территорий (КРТ):

По данным Дом.РФ, объём строительства по проектам КРТ вырос втрое с начала 2024 года, превысив 4 млн кв. м.

Также, по данным Министерства строительства в 2025 году для проекта "Инфраструктура для жизни" (обновления жилищного фонда, аварийного жилья) будет выделено 330 млрд рублей на такие регионы.

❗Но стоит отметить, что они выбрали все тот же подход, в основном делая ставку на массовые проекты. Льготной ипотеки нет, но да здравствует семейная ипотека! Теперь главное, чтобы и её не отменили.

🤔 Как и отмечал ранее: сохранение ставки на уровне 21 % — ничего не решает. Кредитование уменьшается, ипотеку берут меньше, выручка у девелоперов сокращается. Адаптация это хорошо, но сильно ли это поможет? Я думаю, не очень.

Как считаете, сможет ли семейная ипотека спасти рынок недвижимости в 2025 году?

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