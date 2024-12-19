🍎X5 Group ($FIVE) — наконец-то открытие торгов! Ждут ли его на рынке и какие перспективы ждут компанию после редомициляции?

9 января акции компании снова выйдут на торги. Чем завершился их вынужденный перерыв, какие риски ждут инвесторов и почему не всё так просто, как кажется?

Дождались! Молодцы! Рады? Что-то не особо..

9 января, после длительного периода ожидания, акции X5 Group вновь выйдут на торги. Многие инвесторы и аналитики достаточно положительно высказываются насчёт компании. Но, как обычно, люди разделились во мнениях. Одни ждут существенно ниже, другие собираются покупать сразу после выхода. Давайте смотреть!

Для начала: с какими результатами компания возвращается на рынок?

🔹 Выручка : 2,83 трлн рублей (+25% г/г).

🔹 EBITDA : 198,87 млрд рублей (+22,7% г/г).

🔹 Чистый долг : 197,14 млрд рублей (+3,5% с начала года).

🔹 Чистый долг/EBITDA : 0,78 (0,89 в начале года).

🔹Чистая прибыль: 94,68 млрд рублей (+33,4% г/г).

Тут сразу видим почти "идеальный" комплект хорошей компании: выручка растёт, магазины показывают хорошие результаты, рентабельность стабильна, чистый долг терпимый, а относительно других компаний и обстановки в стране — приятный

👣 Навес продавцов — главная проблема найдена

Тут достаточно всё очевидно. Основная проблема, которая возникнет в момент открытия торгов, — навес продавцов. Почему❓

Компания остановила торги на бирже в апреле 2024 года, с тех пор рынок упал на 20%, если считать с оптимизмом "декабрьской авантюры" Центробанка

Теперь инвесторы (преимущественно физики), купившие акции на пике роста, хотят вернуть свои кровные, и первое, что они сделают, — начнут массово избавляться от бумаг

⚠️ Это, в свою очередь, создаст МЕГАбольшой навес предложения, который долгое время будет сдерживать котировки.

Переживать смысла большого не вижу. Если вспомнить переезд Т-Банка, было практически всё то же самое: хорошие результаты, неопределённость, проблемы с дивидендами и опасения, что компании придётся трудно в ближайшее время. Итог? Всё было нормально.

🍏 Дивиденды: деньги накопили, надо делиться

Новости по поводу дивидендов в основном позитивные. У компании есть деньги, и многие рассчитывают на хорошие выплаты. Однако, думаю, что будут ниже ожиданий большинства

Руководство компании будет тянуть время, оттягивая выплату дивидендов, ожидая открытия торгов и первых результатов. Ориентир в 300-450 рублей на акцию — лишь ориентир. Не стоит ждать, что компания будет применять тактику "больших дивидендов без существенных перспектив", как это делают МТС и HHRU.

🤔 В общем и целом, компания мне нравится. Как поведёт себя рынок после возвращения X5 на биржу — вопрос интересный. Волатильность, неопределённость, незакрытые "стопы" и т. д. Брать сразу после открытия торгов, как по мне неоправданно рискованный шаг.

Как думаете, как скоро акции X5 Group восстановятся после возможного падения?

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