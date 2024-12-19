💣 Облигации в 2025 году. А нужно ли оно вам, или лучше депозит? Что делать с рынком после «провала» 2024?

Доходность под 30%? ОФЗ теряют популярность, а корпоративные бонды превращаются в казино. Что происходит с рынком облигаций после 2024 года — и куда вложить деньги, чтобы не потерять?

Вчера вышла интересная статистика:

"Эмитенты в России разместили рекордный объем облигаций за декабрь и весь 2024 год".

В общей сложности эмитенты разместили объем бондов почти на 7 трлн рублей. В декабре также побили рекорд и привлекли 1,8 трлн

Связано это, конечно, со страхом повышения ключевой ставки в декабре. Также примечательно, что этот объём почти вдвое больше, чем в 2021 году, когда мы могли торговать не только на российском, но и на международном рынке

🌀 Наследие 2024 года: что случилось тогда, на что отразится сейчас?

Новый стандарт доходности — почти дефолт. Если бы мне кто-нибудь сказал в 2021 году, что доходность под 30% не ВДО, а облигация стабильной компании с хорошей репутацией, я бы сильно удивился. Сегодня такие показатели показывают большинство эмитентов с высоким рейтингом. Как говорится, занимаем под 30%, но инфляция 12%.. Честно, не рисуем, просто так нужно) Банки, гонимые нормативами. Новый норматив — новый геморрой. Распродажа корпоративных облигаций банками стала следствием ужесточения нормативов. Если коротко: банки спасают свои рейтинги, выбрасывая корпбоны на рынок. ОФЗ — теперь их новая игрушка. Низкий рейтинг больше не интересен. Институциональные инвесторы избавляются от "мусорных" облигаций. Всегда бонды с низким рейтингом ассоциировались с повышенной доходностью и, соответственно, с риском дефолта. Сейчас они просто неинтересны. Зачем брать "мусор", когда, казалось бы, стабильные компании также задирают доходность? Теперь главное — им не дефолтнутся..

🇷🇺 ОФЗ: всё так плохо, что даже депозиты лучше?

Посмотрите на госбумаги. Доходность в 18% кажется нормальной.. ну или казалась когда-то

После сохранения ставки в декабре прошлого года мнение рынка изменилось. Большинство инвесторов начали закладывать на 2025 год смягчение денежно-кредитной политики. Как это повлияло?

Очевидная потеря интереса к когда-то любимому безопасному инструменту. Вклады в банках с аналогичной доходностью начинают их обходить.

⚠️ Также важная проблема ОФЗ — рабочая альтернатива с хорошей доходностью.

И это – замещающие и юаневые бонды. По мнению большинства аналитиков, они являются хоть какой-то защитой от нестабильности + дают отличную доходность

Тут всё просто: исключена блокировка активов; защита от падения рубля; при снижении ключевой ставки — пойдут намного выше.

💼 Корпоративные бонды: горький привкус выгоды

Несмотря на все проблемы и риски, корпоративные облигации остаются достаточно популярными в последнее время

❗ Конечно, единственный интерес – повышенная доходность!

Тут есть два варианта:

🧩 A-рейтинг и короткая дюрация (до 2 лет): доходность 23–30% . Неплохо для тех, кто хочет минимизировать риски, но помните: никто не застрахован от сюрпризов.

🧩 B-рейтинг и билет в казино: доходность 30–40%. Повышенный риск = повышенная доходность. Главное, чтобы следующий квартал пережили))



В общем и целом, просто припарковать деньги здесь не получится.

🤔 В 2025 году жду смягчения ДКП, поэтому сильно на ОФЗ не ставлю, но несколько достойных в портфеле, конечно, есть.

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