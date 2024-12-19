🕊️ ТОП–5 длинных ОФЗ на 2025 год. Для тех, кто верит в чудо экономики и в Центробанк лично!

Знаете, после вчерашнего выхода "честных" данных недельной инфляции задумываешься о качественных ОФЗ.
👀 Судя по данным, Центробанк рисует картину смягчения или сохранения текущей ДКП в первой половине года.
Как? Почему? За что? Никто ответить не может
Видимо, по мнению ЦБ, что-то в экономике России сломалось... Просто, как объяснить, что самый проинфляционный месяц в году (декабрь) получил замедление роста цен? Чудо чудное. Ну, об этом традиционно позже.
🌀 Топ 5 ОФЗ, которые не стыдно показывать любителям депозитов
⚡ОФЗ 26243
ISIN RU000A106E90
Доходность: 16,51%
Погашение: 19-05-2038
Купон: 48,87₽
Доходность купона: 14,70%
Месяцы выплат: Июнь, Декабрь
⚡ОФЗ 26245
ISIN RU000A108EG6
Доходность: 16,81%
Погашение: 26-09-2035
Купон: 59,84₽
Доходность купона: 15,17%
Месяцы выплат: Апрель, Октябрь
⚡ОФЗ 26246
ISIN RU000A108EE1
Доходность: 16,8%
Погашение: 12-03-2036
Купон: 59,83₽
Доходность купона: 15,23%
Месяцы выплат: Март, Сентябрь
⚡ОФЗ 26247
ISIN RU000A108EF8
Доходность: 16,87%
Погашение: 11-05-2039
Купон: 61,08₽
Доходность купона: 15,6%
Месяцы выплат: Май, Ноябрь
⚡ОФЗ 26248
ISIN RU000A108EH4
Доходность: 16,89%
Погашение: 16-05-2040
Купон: 61,1₽
Доходность купона: 15,76%
Месяцы выплат: Июнь, Декабрь
🌐 По итогу: зачем и кому нужно?
Все прекрасно знают ситуацию на фондовом рынке и в экономике в целом. Никто не может угадать, в каком направлении посмотрит ЦБ.
Сколько ещё продлится политика жёсткой ДКП❓ Судя по недельной инфляции, недолго. Но если посмотреть в действительности..
Также смягчение прогнозируют многие аналитики, хоть уже не с таким энтузиазмом, как в конце 2024. Однако видим, что Трамп немного шалит с телефонными переговорами и отказывается от предвыборных обещаний (мир до инаугурации).
Если говорить про "заработать", то ОФЗ могут показать в 2025 году более лучшую гибкость + прибыль по сравнению с вкладами и депозитами, но для этого необходим хороший позитив.
🤔 Я всё же считаю, что для смягчения ДКП большого повода нет. Для сохранения или диверсификации, ОФЗ подходят хорошо, хоть есть и более интересные альтернативы.
Держу 26245 и 26248
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