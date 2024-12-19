🕊️ ТОП–5 длинных ОФЗ на 2025 год. Для тех, кто верит в чудо экономики и в Центробанк лично!

Художники снова рисуют бред в недельной инфляции, аналитики спорят, а я составил топ ОФЗ, вместо привычных депозитов в 2025 году! Стоит ли оно того?

Знаете, после вчерашнего выхода "честных" данных недельной инфляции задумываешься о качественных ОФЗ.

👀 Судя по данным, Центробанк рисует картину смягчения или сохранения текущей ДКП в первой половине года.

Как? Почему? За что? Никто ответить не может

Видимо, по мнению ЦБ, что-то в экономике России сломалось... Просто, как объяснить, что самый проинфляционный месяц в году (декабрь) получил замедление роста цен? Чудо чудное. Ну, об этом традиционно позже.

🌀 Топ 5 ОФЗ, которые не стыдно показывать любителям депозитов

⚡ОФЗ 26243

ISIN RU000A106E90

Доходность: 16,51%

Погашение: 19-05-2038

Купон: 48,87₽

Доходность купона: 14,70%

Месяцы выплат: Июнь, Декабрь

⚡ОФЗ 26245

ISIN RU000A108EG6

Доходность: 16,81%

Погашение: 26-09-2035

Купон: 59,84₽

Доходность купона: 15,17%

Месяцы выплат: Апрель, Октябрь

⚡ОФЗ 26246

ISIN RU000A108EE1

Доходность: 16,8%

Погашение: 12-03-2036

Купон: 59,83₽

Доходность купона: 15,23%

Месяцы выплат: Март, Сентябрь

⚡ОФЗ 26247

ISIN RU000A108EF8

Доходность: 16,87%

Погашение: 11-05-2039

Купон: 61,08₽

Доходность купона: 15,6%

Месяцы выплат: Май, Ноябрь

⚡ОФЗ 26248

ISIN RU000A108EH4

Доходность: 16,89%

Погашение: 16-05-2040

Купон: 61,1₽

Доходность купона: 15,76%

Месяцы выплат: Июнь, Декабрь

🌐 По итогу: зачем и кому нужно?

Все прекрасно знают ситуацию на фондовом рынке и в экономике в целом. Никто не может угадать, в каком направлении посмотрит ЦБ.

Сколько ещё продлится политика жёсткой ДКП❓ Судя по недельной инфляции, недолго. Но если посмотреть в действительности..

Также смягчение прогнозируют многие аналитики, хоть уже не с таким энтузиазмом, как в конце 2024. Однако видим, что Трамп немного шалит с телефонными переговорами и отказывается от предвыборных обещаний (мир до инаугурации).

Если говорить про "заработать", то ОФЗ могут показать в 2025 году более лучшую гибкость + прибыль по сравнению с вкладами и депозитами, но для этого необходим хороший позитив.

🤔 Я всё же считаю, что для смягчения ДКП большого повода нет. Для сохранения или диверсификации, ОФЗ подходят хорошо, хоть есть и более интересные альтернативы.

Держу 26245 и 26248

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