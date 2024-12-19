🎨 ИНФЛЯЦИЯ снова снижается. Как самый гиперинфляционный месяц в году стал вдруг терять силу. Оценка ЦБ за рисование: 5+

Ну что, вот и первые данные о недельной инфляции в 2025 году! Казалось бы, что можно нарисовать в декабре такое, что даст дальнейший позитив экономики?

Декабрь, который традиционно считается самым гиперинфляционным месяцем, вдруг неожиданно (нет) показал замедление. Как, а главное, за что?

📆 Напомню, что в ноябре 2024 года инфляция за месяц составила 1,43%, но уже в декабре — 1,32%, тем самым оказалась ниже консенсус-прогноза в 1,57%. И это в период подготовки к Новому году и остальным праздникам...

Но возвращаемся к свежим данным за январь:

🔹 Недельная инфляция — 0,36%. Достаточно умеренный темп для января, но за первые 13 дней нового года уже 0,67%. Если продолжим в таком темпе, то к концу месяца увидим около 1,3–1,4%.

🔹 Годовая инфляция достигла 9,86% (было 9,52%). Также напомню: к концу 2024 года ЦБ прогнозировал 8–8,5%, а к концу 2025 года — 4–5%.

🔹 Продовольственные товары выросли на 1,16%. Овощи, хлеб и любимое масло — всё это продолжает дорожать. К слову, самые главные "герои" прошлого года: масло (+36,23%), овощи и фрукты (+22,09%), рыба (+17,48%).

В итоге имеем достаточно нейтральные показатели. Самое забавное — реакция рынка. К примеру, если бы такие данные вышли в октябре или ноябре прошлого года, то рынок явно бы пошёл искать новые лои, а сейчас же открывается гэпом вверх.