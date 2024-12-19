Семен Суцкевер
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🎨 ИНФЛЯЦИЯ снова снижается. Как самый гиперинфляционный месяц в году стал вдруг терять силу. Оценка ЦБ за рисование: 5+

Декабрь, внезапно показал снижение. Почему продукты продолжают дорожать, а инфляция «замедляется»? Что от нас скрывают в вопросе кредитования? Смотрим..

Ну что, вот и первые данные о недельной инфляции в 2025 году! Казалось бы, что можно нарисовать в декабре такое, что даст дальнейший позитив экономики?

Декабрь, который традиционно считается самым гиперинфляционным месяцем, вдруг неожиданно (нет) показал замедление. Как, а главное, за что?

📆 Напомню, что в ноябре 2024 года инфляция за месяц составила 1,43%, но уже в декабре — 1,32%, тем самым оказалась ниже консенсус-прогноза в 1,57%. И это в период подготовки к Новому году и остальным праздникам...

Но возвращаемся к свежим данным за январь:

  • 🔹 Недельная инфляция — 0,36%. Достаточно умеренный темп для января, но за первые 13 дней нового года уже 0,67%. Если продолжим в таком темпе, то к концу месяца увидим около 1,3–1,4%.

  • 🔹 Годовая инфляция достигла 9,86% (было 9,52%). Также напомню: к концу 2024 года ЦБ прогнозировал 8–8,5%, а к концу 2025 года — 4–5%.

  • 🔹 Продовольственные товары выросли на 1,16%. Овощи, хлеб и любимое масло — всё это продолжает дорожать. К слову, самые главные "герои" прошлого года: масло (+36,23%), овощи и фрукты (+22,09%), рыба (+17,48%).

В итоге имеем достаточно нейтральные показатели. Самое забавное — реакция рынка. К примеру, если бы такие данные вышли в октябре или ноябре прошлого года, то рынок явно бы пошёл искать новые лои, а сейчас же открывается гэпом вверх.

🥶 Заморозка вкладов? ЦБ говорит "нет" и объясняет, почему

В последнее время инвесторы часто обсуждали забавные слухи о том, что ЦБ может "заморозить" вклады для борьбы с инфляцией. Регулятор немного ответил на эти вопросы:

🗣️ "Идея заморозки вкладов абсурдна. Такой шаг подорвёт доверие к банкам, и люди просто перестанут хранить деньги в финансовой системе”

По сути, они правы. Зачем пилить сук, на котором сидишь? Если люди потеряют доверие к депозитам, то деньги уйдут в массовое потребление или просто "под подушку". А это уже гиперинфляция в чистом виде.

Также они немного пытаются успокоить ситуацию, заявляя, что снижение ставок по депозитам будет постепенным, чтобы не стимулировать резкий вывод средств.

🩸 Кредитование: действительно ли снижение?

Также недавно разбирали этот вопрос. Данные + отчёт Сбербанка дают более ясную картину.

  • ⚠️ Корпоративный сектор. Несмотря на общее снижение объёмов, выяснилось, что крупные компании продолжают активно брать кредиты. К примеру, в декабре Сбербанк выдал рекордные 2,4 трлн рублей — это максимум за последние два года. Снижение, получается, нет? Компании просто погашают старые кредиты быстрее, чем берут новые. Это связано с тем, что многие юрлица взяли кредиты перед заседанием ЦБ, чтобы защититься от возможного повышения ставок. После сохранения необходимость отпала, и компании оперативно начали закрывать долги.

  • ⚠️ Розничное кредитование. Тут всё более-менее понятно. Высокая ставка сократила объёмы выдачи. Сбербанк за декабрь выдал всего 286 млрд рублей розничных кредитов — минимум за весь 2024 год.

В итоге видим, что ставка в 21% гасит потребительскую активность, но при этом оставляет какие-то лазейки для корпоративного сектора. Одна из причин — возможность самофинансирования для крупных компаний, которые могут использовать кредиты для временных нужд.

🤔 Я всё же на данный момент соглашусь с мнением насчёт сохранения ставки в феврале. Если реальные факты о замедлении инфляции не появятся, то ожидать смягчения в 2025 году будет крайне сложно.

Как считаете, сможет ли Центробанк существенно снизить инфляцию в 2025 году?

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