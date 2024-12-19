👣 Газпром. Сказка «Мы вам газ, вы нам санкции» — закончилась. Как закрытие транзита повлияет на дальнейшую судьбу компании?

20 лет бюрократии, 40% сокращений штата и $6 млрд вместо $20 млрд. Как Газпром пытается выжить без Европы и почему Китай диктует цены? Смотрим..

С начала года все активно обсуждают перспективы «Газпрома» после прекращения поставок российского газа в Европу

Украина не продлила контракт, который действовал в течение пяти лет и предусматривал возможность продления еще на десять.

👀 По условиям сделки, Россия должна была прокачать 225 млрд кубов за пять лет в Европу через Украину. Но что-то пошло не так:

🔹 В 2020 — выжали 55,8 млрд кубов

🔹 В 2021 — снижение до 41,6 млрд кубов

🔹 В 2022 — сильный спад до 19 млрд кубов

🔹 В 2023 — сильнейшее падение до 14 млрд кубов

🔹 В 2024 — более 50 млрд кубов ( за 11 месяцев)

В итоге имеем 180 млрд кубов газа за весь период. Сильнейшему упадку, очевидно, способствовали санкции, конфликт + постоянное политическое давление

После своего решения Украина потеряла около 7 млрд $ прибыли в год, а «Газпром» — доступ к ключевому европейскому рынку, который на секунду, уже давно ищет альтернативы российскому газу.

💢 Энергетическая зависимость: где искать перспективы?

Недавно Европа уже сделала заявление об альтернативных источниках энергии, а вот Газпром, нет.

Возникает вопрос: куда теперь компания будет девать свои миллиарды кубометров❓

Единственные варианты для транзита в Европу остаются "Турецкий поток" и его ответвление "Балканский". В среднем это 10–15 млрд кубов в год, что в свою очередь приносит выручку — максимум $6 млрд против прежних $15–20 млрд

🇨🇳 Также не стоит забывать про рынок Азии, который в последний год активно обсуждается в контексте «альтернативы Европе». Через газопровод "Сила Сибири" в 2024 году было прокачано около 30 млрд кубов газа. К сожалению, многие ошибочно думают, что это действительно равноценная замена Европе. Однако мало кто понимает, что значительный объём "очень сильно" меньше, чем экспорт в Европу до 2022 года (около 150–170 млрд кубов).

Китай покупает газ со скидкой, так как является стороной силы. У России нет другого выхода, как пойти на уступки и продавать с дисконтом. Будет ли ситуация лучше после завершения СВО? Я лично не уверен, что Украина в ближайшем будущем откроет газопровод в Европу.

👔 Чистка бюрократии: Газпром худеет, но не умнеет

Решение о массовом сокращение административного аппарата, лично у меня всегда вызывало много вопросов. А сейчас тем более.

Если коротко: недавно вышла новость, что численность сотрудников центрального аппарата «Газпрома» будет снижена с 4,1 тыс. до 2,5 тыс человек. Объясняется в публичном пространстве — желанием оптимизировать расходы в непростое время, что в конечном счёте позволит сэкономить 15–20 млрд рублей.

Сильно ли это поможет в экономическом плане❓ Конечно, нет.

На секунду, фонд оплаты труда «Газпрома» — 50 млрд рублей (в среднем 1,7 млн рублей в месяц на человека). Я не думаю, что кто-то из здравомыслящих людей считает, что сокращение админперсонала сильно поможет, если у компании EBITDA в 2,8 трлн рублей. Также непонятно, какие гарантии, что штат снова не увеличат после завершения конфликта?

💭 Что интересно, в письме Ильюхиной главе компании Миллеру было подчёркнута необходимость сокращения штата для повышения нацеленности сотрудников на результат. + Приводится пример с компанией «Росатом», где работают всего 1,2 тыс. персонала при 350 тыс. сотрудников. Печально, что специфика работы у компаний разная, но оправдание засчитано.

🤔 В итоге имеем интересную и главное несвойственную для «Газпрома» ситуацию. Главным позитивным драйвером, конечно, остаются мирные переговоры. Без них все оптимизации и сокращения большого результата не дадут.

Как думаете, сможет ли Газпром вернуть своё влияние на энергетическом рынке?

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