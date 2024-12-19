🌪️ ИНФЛЯЦИЯ – снижение продолжается, продукты растут, Трамп не помогает. Почему бизнес продолжает готовиться к худшему сценарию 2025 года?

Кажется, этот год всё же начался с небольшого позитива. Инфляция замедляет свой темп, а рубль укрепляется к доллару.. Ну, по крайней мере, нам так говорят! А вот что в действительности — сейчас увидим.
Что нового за неделю:
🔹Недельная инфляция — 0,25%. Это меньше, чем неделей ранее (0,36%). Вроде бы замедление позитивное, но темпы всё ещё остаются высокими. Радоваться, очевидно, пока рано.
🔹Годовая инфляция — 9,92% (против 9,86% неделей ранее). Почти 10%.. Это выше всех прошлогодних прогнозов ЦБ. Напомню, что в 2025 году ЦБ рассчитывает на снижение до 6%. Увы, пока только растем.
🔹Продовольственные товары выросли на 1,50% за неделю. Как обычно, лидируют овощи и фрукты: яблоки — +1,9%, лук — +1,5%. Также в цене выросли: водка (+0,8%), говядина (+0,6%) и молоко (+0,5%).
В целом данные нельзя назвать плохими, но и поводов для оптимизма не так много. Рынок отреагировал на данные нейтрально, но ситуация вокруг Трампа, переговоров и санкций всё же отразилась негативно, поэтому ушли в небольшую коррекцию.
🏢 Бизнес в 2025 = пессимизм. Почему компании настроены негативно?
Центробанк утверждает, что инфляция в 2025 году снизится до 4,5-5%. Однако бизнес, похоже, верит в обратное.
⚠️ 10,7% — это средний прогноз инфляции на 2025 год среди российских компаний.
Прогнозы по секторам:
Строительство: 11,5%. Логистика и материалы дорожают, сырьё растёт в цене.
Сфера услуг: 11,4%. В основном душит стоимость аренды и коммунальных услуг.
Торговля: 11,3%. Тут всё очевидно — импорт, волатильность курса, налоги.
Почти 46% компаний вообще не смогли ответить на вопрос о прогнозах инфляции. Компании с конца 2024 года работают по принципу: «Есть деньги — работаем, нет денег — закрываемся». И это из-за высокой неопределённости. По сути, утрачен уровень доверия к экономическим прогнозам. А вот это явно не может игнорироваться Центральным банком.
Почему компании так плохо настроены ❓
Прогнозы ЦБ слишком оптимистичны. Бизнес видит реальность, но по очевидным причинам молчит. Инфляция выше значений, которые ЦБ постоянно озвучивает, и это ощущает на себе большинство компаний. В итоге это отталкивает бизнес.
Высокая ставка. Денежно-кредитная политика ЦБ сдерживает кредиты, но создаёт давление на инвестиции и развитие бизнеса. "Большие дяди" используют самофинансирование, а остальные пытаются выжить без кредитования.
💲 Укрепление рубля: не верьте первому впечатлению
Сюрпризом недели стало неожиданное укрепление рубля. Доллар опустился ниже 100₽ впервые с осени прошлого года.
Что на это повлияло ❓
Основная причина — активизация экспортёров, которые массово продают валюту перед налоговым периодом. Всё просто: в январе компании традиционно увеличивают объёмы продаж валюты для уплаты налогов.
Также не забываем про «любимые» обещания Трампа, который обещал пересмотреть санкции. Очевидно, наш рынок такое любит. Горькая правда в том, что если это окажется пустыми словами, мы быстро вернёмся к 105–110₽ за доллар. Что в принципе мы сейчас и наблюдаем...
🤔 Как видим, сейчас рынок живёт в режиме «временного позитива». Думаю, в феврале рубль всё же ослабнет, так как санкции никто снимать не будет, а импортёры вернутся на рынок. Ждём макроэкономический опрос Банка России, который, кажется, будет достаточно интересным и обсуждаемым.
Как вы думаете, снизится ли инфляция до 5% в 2025 году, как прогнозирует ЦБ?
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