🌪️ ИНФЛЯЦИЯ – снижение продолжается, продукты растут, Трамп не помогает. Почему бизнес продолжает готовиться к худшему сценарию 2025 года?

Кажется, этот год всё же начался с небольшого позитива. Инфляция замедляет свой темп, а рубль укрепляется к доллару.. Ну, по крайней мере, нам так говорят! А вот что в действительности — сейчас увидим.

Что нового за неделю:

🔹 Недельная инфляция — 0,25%. Это меньше, чем неделей ранее (0,36%). Вроде бы замедление позитивное, но темпы всё ещё остаются высокими. Радоваться, очевидно, пока рано.

🔹 Годовая инфляция — 9,92% (против 9,86% неделей ранее). Почти 10%.. Это выше всех прошлогодних прогнозов ЦБ. Напомню, что в 2025 году ЦБ рассчитывает на снижение до 6%. Увы, пока только растем.

🔹Продовольственные товары выросли на 1,50% за неделю. Как обычно, лидируют овощи и фрукты: яблоки — +1,9%, лук — +1,5%. Также в цене выросли: водка (+0,8%), говядина (+0,6%) и молоко (+0,5%).

В целом данные нельзя назвать плохими, но и поводов для оптимизма не так много. Рынок отреагировал на данные нейтрально, но ситуация вокруг Трампа, переговоров и санкций всё же отразилась негативно, поэтому ушли в небольшую коррекцию.